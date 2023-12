Continúan las filas interminables en dispensarios de Cúcuta

Cúcuta

Largas e interminables filas es lo que deben vivir los ciudadanos en los dispensarios de la ciudad de Cúcuta por la falta de medicamento. Deben pasar largas horas para poder reclamar estos insumos que en muchas ocasiones no están disponibles.

Sin embargo, la situación es más compleja, porque ciudadanos de la tercera edad denuncian que duran hasta cuatro y seis horas y en muchos casos no son atendidos. “Hay personas de la tercera edad, entre 70 y 80 años que están haciendo largas filas, después de las 9 de la mañana no entregan más fichos, deberían habilitar otra oficina” dijo uno de los usuarios a Caracol Radio.

Los mismos ciudadanos han hecho un llamado a las entidades de salud para poner en cintura estos dispensarios quienes, según los usuarios, no hay garantías para la atención médica. “Hace un mes estoy acá pidiendo un medicamento que me cambiaron y nunca está el medicamento, dicen que no ha llegado y aquí deberían colocar a alguien que nos informe, nos diga qué medicamentos hay”.

Esta situación se viene presentando por el cambio de dispensario que se vivió en los últimos días, donde se pasó de Cruz Verde a Audifarma, ocasionando el colapso en la entrega de los medicamentos.