Alcalde de Villa del Rosario apartó de su cargo al gerente del hospital

Cúcuta

Hay revuelo en el hospital Jorge Cristo Sahium luego de conocerse la decisión que tomo el alcalde de Villa del Rosario de apartar de su cargo al actual gerente de este centro asistencial Dubán Martínez, quien venía ejerciendo desde el 2020 en el municipio histórico.

El mandatario señaló que jurídicamente, el actual gerente debía salir meses atrás por una decisión emanada por la Supersalud y la cual no se había cumplido. “El gerente fue retirado y ya no es gerente, se argumentó jurídicamente, porque él debía haber salido desde abril y la Superintendencia hizo silencio administrativo; y la norma y la ley nos permite que cuando se hace un silencio en las normas o sentencias se debe retirar por la junta directiva”.

Esta situación ha generado malestar entre los funcionarios y empleados del centro asistencial, que en las últimas horas han mantenido una protesta pacífica en la entrada del hospital, sin embargo, han señalado que continúan con la atención y los servicios que presta esta unidad médica.

Por ahora el alcalde de Villa del Rosario Carlos Julio Socha, ha señalado que aún no tiene nombre del nuevo gerente del hospital, pero sin embargo esta decisión la tomaría antes del viernes 29 de diciembre, y lo posesionaría buscando dejar un gerente en firme antes de su salida

“Yo voy a mirar quién queda encargado del hospital, debe ser algún miembro que está en carrera o de pronto un particular, creo que la norma me lo permite elegir el nuevo gerente, que creo que lo voy a posesionar el día viernes porque los tiempos me dan”.

En las últimas horas se dio vía libre a través de un decreto, donde se declaró abierta la convocatoria para que en un tiempo no máximo a dos días, se pueda nombrar un nuevo gerente en el hospital de Villa del Rosario haciendo el proceso de convocatoria y entrega de documentos del postulado con el fin de dejarlo posesionado antes de que termine su actual mandato.