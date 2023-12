Lote baldío en La Perimetral tiene en riesgo a comunidad de La María

Un lote baldío en la vía de La Perimetral ha generado una problemática de inseguridad y salubridad para la comunidad de La María y sectores aledaños.

El terreno rodeado de residuos de basuras por todos lados y maleza, según Felipe Fuentes, presidente de la JAC de La María, sector Los Corales, es un peligro porque sirve como refugio que utilizarían los delincuentes para violar a mujeres y consumir sustancias estupefacientes.

“Aquí en esta parte ya se han presentado homicidios y los atracos son reiterativamente. Salen en la madrugada a hacer su daño y se meten en este monte. Me ha tocado con varios vecinos estar recuperando este lote, una vez les pedí a unos funcionarios de gestión de riesgo que me regalaran tierra para rellenar el lote y enseguida llegaron las autoridades indicando que no se podía”, dijo.

El habitante señaló que este espacio debería ser aprovechado por la administración local para construir una obra que beneficie a la comunidad.

“Esperamos que el alcalde electo, Dumek Turbay, nos haga una casa cultural o algo para el adulto mayor, pues no contamos con esos espacios en esta zona”, señaló.