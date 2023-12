Evite estafas en alquileres de fincas y casas: Tips para no caer en trampas

La temporada de vacaciones es una época del año en donde con frecuencia se presentan estafas. De hecho, es usual leer noticias sobre fraudes en hospedajes, almuerzos o planes costosos, esto ocasionado por personas mal intencionadas que buscan ganar dinero sin importar si se perjudica o no al otro.

Usualmente, las víctimas caen en las estafas por falta de investigación o de precaución sobre los lugares a los que se visitan, ya que con información se puede comparar los precios y determinar si es buena idea o no adquirir un servicio o producto.

Y aunque hay quienes son más rigurosos al momento de planear un paseo, siempre es aconsejable mirar con detenimiento cada detalle que tenga que ver con el viaje.

Por otra parte, tras la pandemia el interés por viajar ha aumentado de forma considerable. Esto ha sido aprovechado por los estafadores, quienes usan plataformas y redes sociales para desarrollar montajes sobre supuestas fincas y casas que están en alquiler o planes con todo incluido.

Fotos llamativas de fincas con piscina, o apartamentos en alquiler han inundado las redes sociales. Sin embargo, en sus descripciones se señalan costos bajos y que son ofertas imperdibles. Aquí es en donde está la trampa en la que deben evitar caer los ciudadanos, pues usualmente piden dinero por anticipado.

Los estafadores, además, suelen evitar compartir certificados o documentos sobre la veracidad y estado de los lugares a alquilar. Esta sería una señal de alerta, cuando los arrendadores no suelen generar confianza o evitan dar muchos detalles sobre los lugares.

Adicionalmente, algunos estafadores crean perfiles en redes sociales y aseguran que pertenecen a agencias o empresas especializadas en turismo. Tal es el alcance de los estafadores que por medio de publicidad falsa logran atraer víctimas.

Tips para no caer en trampas de estafadores que indican tener fincas y casas para alquilar:

1. Revisar el Registro Nacional de Turismo es necesario.

2. Al ver una publicidad se debe revisar con detenimiento la información, pues debe tener datos sobre los servicios turísticos incluidos, el tipo de alojamiento, los precios, y servicios complementarios

3. En caso de ver precios bajos se debe tener desconfianza

4. En lo posible pedir la certificación de la propiedad, así como otros documentos en los que se encuentran la cédula del propietario o de quien ofrece la finca o casa.

5. Cuando le soliciten un anticipo, no se debe transferir el dinero hasta no estar seguro de que no es una estafa.

6. Hacer una búsqueda rápida sobre el lugar en donde se hospedaría es fundamental. De esta forma, se pueden conocer opiniones. Además, se debe intentar contactar a los arrendadores que aparecen en los sitios web

7. Comunicarse con el lugar en donde está ubicada la casa o la finca es importante para verificar si está en alquiler el lugar. Para esto se puede llamar a la recepción o al conjunto

8. Verificar en redes sociales que existe la persona o agencia con la que se habla