Un policía en Huila recolectó Bicicletas viejas y en desuso para Niños de escasos Recursos

Neiva

El subintendente Bladimir Díaz que trabaja en la estación de Policía Yaguará se dio a la tarea de buscar bicicletas en desuso para transformarlas y entregárselas a los niños más necesitados en esta Navidad.

La iniciativa surgió luego que este policía organizara un ciclopaseo con los niños del pueblo y notara que tres de ellos corrían detrás de la patrulla y no llevaban bicicleta, al preguntarles por su bici, los niños manifestaron que no tenían pero que seguían en el ciclopaseo porque no se lo querían perder. Ese día inició el sueño de regalar bicicletas en Navidad.

Ampliar

Durante un mes se lograron recaudar 20 bicicletas y los elementos que hacían falta para su restauración, partes que fueron donados por policías, comerciantes y ciudadanos del común para cumplirle el sueño a 20 niños de escasos recursos del municipio de Yaguará y otros aledaños.

En el día y la noche los policías de la estación fungieron como técnicos en bicicletas, las pintaron, arreglaron y las restauraron al punto que quedaron como nuevas y listas para entregar en Navidad. Las familias favorecidas fueron escogidas junto a líderes comunales que conocían a los niños.

Los primeros en recibir las bicis fueron dos hermanitos de escasos recursos que viven con su mamá y su abuelito, la señora padece de una discapacidad, las otras dos bicicletas la recibieron dos niños oriundos de Sucre y que viven con su mamá cabeza de hogar en Yaguará Huila y una bicicleta más fue para una niña de 5 años que junto a su mamá se desplazó desde una vereda a dos horas del pueblo para ir a recibir su bicicleta con la que irá a estudiar todos los días

Los niños que dieron inicio a este sueño de Navidad y que iban corriendo detrás de la patrulla el día del ciclopaseo recibieron su bicicleta.

Ampliar

El coronel William Javier Lara Avendaño comandante del departamento de Policía Huila exaltó la labor de este policía oriundo de Bogotá y que transformó la necesidad de estos niños en sonrisa y felicidad en esta Navidad.

Las otras 15 bicicletas serán entregadas a niños en el municipio de Yaguará, Teruel, Iquira, Santa María y algunas en la capital opita.