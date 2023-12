Navidad llega con 10 quemados con pólvora en Santander

Bucaramanga

Si bien el uso y la venta de pólvora está prohibida en el departamento de Santander, el comercio ilegal de la misma ha provocado que 10 personas que la manipulaban hayan sufrido quemaduras en su cuerpo.

A corte del 24 de diciembre que es la fecha de navidad, un total de 10 santandereanos han tenido que recibir atención médica por quemaduras en municipios como Barrancabermeja, Bucaramanga, Confines, Piedecuesta y Lebrija.

En #Santander ya se registran 10 personas heridas por el uso de pólvora. Por eso, antes de celebrar la Navidad, tomemos conciencia y festejemos con en el verdadero espíritu navideño, compartiendo momentos con nuestra familia. 🎄✨ pic.twitter.com/AvNLCp0jEu — Gobernación de Santander (@GobdeSantander) December 23, 2023

Germán Marín, director de seguridad de la secretaría de salud de Santander pidió a los santandereanos no usar pólvora para evitar que se aumenten los casos.

“La recomendación es que no hagan uso de la pólvora, que no se empañe la celebración de navidad y que no tengamos más personas quemadas” dijo Marín.

El año pasado a esta misma fecha iban 22 personas quemadas, 12 casos más que este 2023.