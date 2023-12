Nueva fecha para la entrega del parque San Francisco

Bucaramanga

El parque San Francisco tenía fecha de culminación de obras y entrega a la comunidad el día del cumpleaños de Bucaramanga, es decir el 22 de diciembre.

Sin embargo, este plazo no se cumplió y debido a los incumplimientos, se anunció que la nueva fecha de terminación es el próximo domingo 31 de diciembre, día en el que se termina la actual administración.

Choque múltiple deja 14 heridos en Piedecuesta

Iván Vargas, secretario de infraestructura de Bucaramanga aseguró que actualmente el contratista que está frente a la obra tiene abierta una audiencia de cumplimientos.

“Hasta que no cumpla con los compromisos, no se cerrará este proceso. Esto, con el fin de garantizar la entrega de la obra en el nuevo término establecido”, dijo en su cuenta de ‘X’.

Reynaldo D’Silva Uribe, nuevo secretario de hacienda de Bucaramanga

Agregó que la obra no está suspendida, esto a raíz de las versiones de algunos obreros que manifestaron que no les habían pagado el sueldo y la prima y por ende no iban a trabajar más.

#Bucaramanga | Obreros que trabajan en la remodelación del parque San Francisco suspendieron labores porque dicen que no les han pagado sueldo y prima. pic.twitter.com/qK8aMBaFhN — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) December 22, 2023

“La obra no está suspendida, el contratista realizó los pagos de la prima a sus trabajadores entre el 19 y 22 de diciembre, como lo permite la Ley”, agregó Vargas.

LA OBRA DE LA GLORIETA DE SAN FRANCISCO NO ESTÁ SUSPENDIDA.



1️⃣ El contratista realizó los pagos de la prima a sus trabajadores entre el 19 y 22 de diciembre, como lo permite la Ley.



2️⃣ Este proyecto tiene como plazo de ejecución: el próximo 31 de diciembre.



🧵 pic.twitter.com/xbxQpBqf0I — Iván José Vargas Cárdenas (@IvanJVargas) December 23, 2023

Además del parque San Francisco, los bumangueses están a la espera del anuncio de nuevas fechas de entrega de parques García Rovira, Centenario y la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento.