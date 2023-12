“Mi padre no murió de isquemia cerebral... mi padre es universal”: Patricia Meza

Sincelejo

Muchos sostienen que la expresión de amor de un hijo hacia sus padres son a través de sus enseñanzas como efecto espejo, y en los micrófonos de Caracol Radio, Patricia Meza, hija del juglar Lisandro Meza, nos escenificó sobre la alegría del proveniente de la Costa, de esa ‘Tranquilidad del Caribe’; la manera cómo la felicidad y tristeza se entremezclaron con cada palabra del recuerdo del ‘Macho de América’.

Pero ante todo, la música tiene el poder de generar en sus creadores un efecto que muy pocos tienen la fortuna de realizar, así como lo expresa con una frase, Patricia Meza. ”Mi papá es universal... y le damos gracias a Dios y al mundo por tanto cariño; y él que hizo tanta música para que la gente se divirtiera y se convirtieron en clásicos, siempre serán clásicos, y mira hoy preciso, domingo 24″.

La maravilla de lo simple, así, de esa manera Patricia Meza lo expresa, entendiendo que el hombre y el músico, si bien son uno solo, pueden ser también muchos dependiendo de la consciencia de quien interprete a Lisandro Meza, en Sucre, Bogotá, Colombia, Latinoamérica o el planeta mismo; “y sabemos que Lisandro Meza es un artista mundial”.

Pero volviendo a nuestro continente, a nuestra amada Latinoamérica, hay que reconocer que en muchos aspectos Lisandro Meza fue un peruano nacido en Colombia; porque son muchos los éxitos que en ese país hicieron grande el legado del vallenato por el mundo, enfatizando que la Cumbia seguirá siendo por mucho tiempo, la columna vertebral musical de América.

Y es tan así, que como lo cuenta Patricia, su padre sólo ha hecho algo similar en un estadio peruano, de la altura de la misma Celia Cruz. ”En Arequipa, Perú, él me dijo, hija acompáñame a ese concierto que necesito me ayudes a coordinar; entonces me fui con él y eso allá fue un exitazo en el estadio de Sporting Cristal, y el alcalde de Arequipa como a las 8 de la noche se acerca a mí y me dice, mija cierra la puerta porque se va a caer ese estadio (...) y lego la prensa, al día siguiente sale, los únicos dos que han llenado el estadio de Sporting Cristal: Lisandro Meza y Celia Cruz”.

Pero esa no fue la única anécdota de Lisandro Meza en el Perú, sólo resta recordar que por colocarse la misma chaqueta que usaba para sus conciertos, y con el amoroso detalle de acompañar a su hija para un favor de su madre la “Niña Luz”, no se percataron del furor que iban a generar en ese Perú tan amado para el ‘Macho de América’.

”A penas nos montamos en un taxi dice el tipo, ¿usted es ‘El Macho de América’?, imagínate tú; entonces se comunicó diciendo que estaba transportando a ‘El Macho de América’, se revolvieron todos los taxistas. Y entonces llegamos al sitio, cuando yo me bajé, él se baja conmigo y dice por el altoparlante: acaba de llegar a este sitio ‘El Macho de América’ Lisandro Meza... que desastre”.

Y así con esos cinco momentos que Patricia Meza nos regaló a los oyentes de Caracol Radio, como retratábamos al principio de “la tranquilidad del Caribe”, también hay que retratar cómo fueron los últimos cinco minutos de Lisandro Meza, y exactamente, dejar de existir el 23 de diciembre de 2023 a las 5:05 de la tarde.

”En el momento de mi padre fallecer, cuando nos llaman de la clínica, que se puso bastante grave, nosotros llegamos y estábamos con él todo. Mi papá murió rodeado de todos sus hijos y su esposa, sus sobrinos, sus nietos estábamos ahí, y mi papá murió tranquilo. Alcanzamos hablar con él en la mañana, nos miraba, nos apretaba las manos; nos despedimos y le dijimos ¡Gracias! muchas gracias por todo lo que has hecho”.

Y como todo debe ser constatado por la verdad, se tiene que decir que su muerte no se debió a una penosa y dura enfermedad en su cerebro, en esa mente donde sí brotaron acordes, inspiraciones y ritmos, para su pueblo, su familia y sus amores. ”Porque también quiero informarle a la opinión pública que mi papá nunca tuvo una Isquemia cerebral, mi papá siempre estuvo muy consciente de las cosas”.

Y sí bien puede haber consternación por su muerte, también hay que conmemorar a Lisandro Meza con lo mejor que nos enseño a través de su música, y es la virtud de la sencillez que brota desde la alegría, en los sonidos del acordeón que comenzó a inspirar Los Palmitos. Patricia le agradeció a los micrófonos de Caracol Radio, porque a través de ellos, también pudo sentir el amor que Colombia y el mundo le han dado y darán a su padre.