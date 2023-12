Trabajadores suspenden obras del parque San Francisco por falta de pago

Bucaramanga

En el día del cumpleaños 401 de Bucaramanga, trabajadores que llevan meses adelantando las obras de remodelación del parque San Francisco, anunciaron la suspensión de los mismos.

Aseguran que en lo que resta del año no continuarán adecuando el espacio porque les deben sueldo y la prima de fin de año que no ha sido cancelada.

“No vamos a trabajar más, nos deben plata y la prima no la han pagado. Entonces si no nos pagan no podemos seguir porque cómo, nosotros tenemos gasto y ahora hay cambio de gobierno y quién sabe”, dijo uno de los obreros.

#Bucaramanga | Obreros que trabajan en la remodelación del parque San Francisco suspendieron labores porque dicen que no les han pagado sueldo y prima. pic.twitter.com/qK8aMBaFhN — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) December 22, 2023

¿Cómo van el resto de obras que iban a ser entregadas en el cumpleaños de Bucaramanga?

Las cuatro obras que según la alcaldía estarían listas para el cumpleaños de la ciudad bonita eran Parque San Francisco, plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, parque Centenario y García Rovira.

Sin embargo, estas adecuaciones si bien avanzan y van por buen camino, no alcanzaron a estar totalmente terminadas para el histórico día del municipio.