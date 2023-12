Trabajadores del HUEM siguen sin recibir salarios

Cúcuta

Una navidad muy negra pasaran los trabajadores del hospital Erasmo Meoz de la ciudad de Cúcuta por la falta de pago de sus salarios.

En las últimas horas, los empleados de diferentes áreas han venido realizando manifestaciones, llamando la atención y reclamando el pago de sus mesadas atrasadas.

Los trabajadores han denunciado a través de Caracol radio que “a los especialistas les adeudan más de ocho meses, a los trabajadores vinculados por cooperativas entre tres y dos meses y la situación es incierta”.

Indicaron además que al interior del centro médico la situación es difícil porque “en estos momentos no hay insumos, no se pueden programar cirugías, hay pacientes esperando desde hace meses por una intervención y no hay como resolver esto”.

Agregaron además que “existe una alta deuda en el pago de medicamentos por más de 70 mil millones que asfixia las finanzas del centro asistencial”.

“No sabemos que hacer, estamos desesperados tenemos obligaciones, compromisos como todas las personas y no vemos solución a la vista, nuestras familias están desprotegidas, nuestros hijos esto es lamentable” dijeron los afectados a Caracol Radio.

Hoy los trabajadores volverán a salir a las calles y ahora recorrerán las vías de la ciudad desde el hospital Erasmo Meoz hasta la Gobernación de Norte de Santander para insistir por la reclamación de su remuneración salarial.

El gobierno nacional a través del Ministerio de la Protección Social Guillermo Jaramillo en una reciente visita se comprometió a realizar el desembolso de importantes recursos por concepto de atención a migrantes, pero a la fecha no han llegado.