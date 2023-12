Personal hospitalario pide intervención departamental en medio de la crisis salarial

Cúcuta

La protesta de seiscientos profesionales de la salud llegó a la gobernación de Norte de Santander. Molestos, indignados y sin pago, estos enfermeros y camilleros además del personal médico.

Llegaron hasta la cúpula chata para reclamar la intervención del Gobernador Silvano Serrano, debido a que es la autoridad encargada de girar recursos al Hospital Universitario Erasmo Meoz.

Nelson Colmenares Quintana, camillero desde hace 18 años dijo a Caracol Radio que “esto sin sueldo desde hace dos meses, sin prima, nos robaron una liquidación. La verdad me ha tocado prestar plata a vecinos, con muchas dificultades, un vecino me hace el favor del transporte”.

Nidia Hernández, enfermera profesional que cumple seis años “he sido víctima de dos grandes problemas, en el año 2021 la agremiación sindical vino y a pesar de que sobrepasamos la pandemia, no hubo liquidación, hicimos pública la protesta, y todos los procesos se cumplieron pero no me pagaron. Viene la misma administración y vemos mora de los servicios prestados de noviembre, diciembre, sin prestaciones sociales”, comentó.

Fue más allá al advertir que “lo que nos tiene más acomplejado es el silencio administrativo, que no dan respuesta. Deben respondernos, la organización sindical debe asumir eso. Compañeras ya tienen problemas porque les están pidiendo sus casas, están asfixiados. Muchas se mojan y vienen así, no tienen dinero”.

Por otra parte, Jesús Vergel Peñaranda, presidente de Anthoc Cúcuta, señaló que “están son unas denuncias sobre la situación financiera de la institución, hicieron caso omiso y estas son las respuestas. La gobernación le ha girado bastante dinero al hospital, y estamos aquí porque el hospital está sin insumos”. Concluyó.