Navidad sin plata para empleados de la Alcaldía de Cajamarca, Tolima

Tolima

Días difíciles viven por estos días los empleados de la Alcaldía de Cajamarca en el Tolima por cuenta de la falta de pago de salarios correspondiente a los meses de octubre, noviembre, diciembre y prima navideña.

Según Marina Cañón, funcionaria de la administración municipal, es un drama que están viviendo a raíz de la falta de pago por su trabajo. Recordó que son varios años que llevaba vinculada a la Alcaldía y no había ocurrido una situación similar.

“No solamente es el tema de los empleados de la Alcaldía sino también los contratistas quienes pasaron sus cuentas de cobro y no recibirán su pago a raíz de la falta de recursos de la administración causando un fuerte impacto en las familias que incumplen sus compromisos económicos y desmejora su calidad de vida”, explicó Cañón.

Por su parte, el alcalde de la población Julio Roberto Vargas manifestó que hoy la Alcaldía no tiene flujo de caja para el pago de los salarios de los servidores ante una situación particular generada por la disminución de los recaudos en los impuestos.

“Este año en particular tenemos una sensible disminución de los ingresos por la ausencia de pago de impuesto predial e industria y comercio. La ciudadanía no ha cancelado oportunamente sus impuestos y esto ha ocasionado que no tengamos los recursos suficientes”, dijo Vargas.

Recordó que existe un hecho cíclico donde los ciudadanos en años electorales disminuyen su capacidad de pago en el tema de impuestos lo que ocasiona este fenómeno.

El mandatario municipal señaló que será la nueva administración quien tenga que cumplir con la tarea de nivelar el pago de salarios.