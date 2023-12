Alcaldia ofreció recompensa para dar con responsables de amenazas contra comunicador

Cali

El excandidato al Concejo de Cali, periodista y veedor ciudadano Camilo Chará, informó que recibió amenazas de muerte en su vivienda a través de un ramo fúnebre que venía acompañado de dos proyectiles de fusil y dos notas, una de ellas le dice que debe abandonar el país en menos de 48 horas.

Según Chará, las intimidaciones aparecieron luego de hacer algunas denuncias en contra de la actual administración Distrital. Uno de los casos fue la revelación de algunos documentos que dieron cuenta de una denuncia por presunto abuso sexual a una mujer por parte del exsecretario de Cultura Brayan Hurtado en días pasados.

Camilo Chará pidió, no solo a las autoridades sino al presidente de la República que se le otorgue protección. “Como periodista veedor ciudadano y desde la semana pasada portavoz para América Latina de la organización Human Rights International, quiero denunciar las amenazas de las que ha sido víctima, cuando en horas de la mañana llegó a mi residencia en el sur de Cali, una corona fúnebre, adicional a eso dos proyectiles de fusil según informan las autoridades y también dos panfletos en donde se me amenaza de muerte, en uno de ellos dice “muerte a los sapos” y en el otro asegura que tengo 48 horas para salir del país”.

Luego que Camilo Chará informó de las amenazas recibidas, el alcalde de Cali Jorge Iván Ospina solicitó a la Fiscalía avanzar con la investigación.

“Invitamos a que la Fiscalía General de la Nación esclarezca el caso, entendemos que las ideas jamás pueden ser estigmatizadas ni señaladas que no existe el delito de opinión y que Camilo no tiene por qué ser amenazado por ningún tipo de de fuerza, así haya sido realmente tóxico con respecto a mí, jamás se me ocurriría amenazar o violentar la dignidad humana y menos la dignidad de Camilo Chará”

"Rechazamos rotundamente las amenazas que ha sufrido el periodista Camilo Chará e invitamos a que la @FiscaliaCol esclarezca el tema. Entendemos que las ideas jamás deben ser estigmatizadas y señaladas, que no existe el delito de opinión", @JorgeIvanOspina. pic.twitter.com/3TZoBJpsh8 — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) December 21, 2023

El secretario de Seguridad Jimmy Dranguet, aseguró que la alcaldía dispuso de una recompensa de hasta 20 millones de pesos que permita dar con la captura de los responsables de las intimidaciones de las que está siendo víctima el comunicador.

🚨Desde @AlcaldiaDeCali ofrecemos hasta $20 millones de recompensa por información que permita identificar a los responsables de las amenazas realizadas contra @soycamilochara.



Hacemos un llamado a la ciudadanía para que denuncie con reserva absoluta: 📲 3143606293 - 3213945156 pic.twitter.com/I80pKW1eTR — Seguridad y Justicia (@SeguridadCali) December 21, 2023

Entre Tanto, la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP, solicitó a las autoridades activar una ruta de atención para garantizar la vida de Camilo Chará.

#AlertaFLIP | Manifestamos nuestra preocupación y rechazo ante las amenazas de muerte que recibió el periodista @soycamilochara. Es urgente que las autoridades activen las rutas de protección para proteger la vida del comunicador.



Va🧵: pic.twitter.com/TxVSGiHKOQ — Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) (@FLIP_org) December 21, 2023

Adicionalmente el Partido La Fuerza de la Paz, rechazó las amenazas de las que fue víctima el excandidato al Concejo y solicitó al gobierno Nacional y a las autoridades “que se brinden todas las medidas de seguridad correspondientes a este caso para proteger la vida de un líder social que aporta a la construcción de un país en paz”.