Hospital General de Medellín invierte en su fachada en medio de su crisis financiera

Medellín

En medio de la polémica por la que atraviesa el Hospital General de Medellín, tras las denuncias por malos manejos y escasez de insumos, se suma la intervención de su fachada, misma que se adelanta cuando la mayoría de los profesionales de la salud denuncian que les adeudan meses de salarios.

El gerente del Hospital General de Medellín, Mario Fernando Córdoba, aseguró que la decisión de invertir en la fachada se dio por cumplir con lo acordado en el plan de desarrollo y que este no podía ser cancelado.

“No podemos nosotros, en lo público, cancelar un contrato y cancelarle a un contratista con pólizas, con un estudio de mercado que se hizo, o sea, de un plumazo, esto no es el sector privado. De un plumazo no se puede hacer”.

Además, el gerente enfatizó que al inicio de su gestión presentó el plan de desarrollo que va acorde con el plan de desarrollo municipal, departamental y nacional, el cual fue aprobado por la junta. Insistió que si un gerente no ejecuta su plan de desarrollo en la calificación de enero es “fácilmente destituido”.