Harold Rivera: “Tengo un año para mantener a Patriotas en la categoría”

Harold Rivera, nuevo entrenador de Patriotas (Photo by ERNESTO BENAVIDES/AFP via Getty Images)

Como campeón de una agónica final ante Fortaleza, Patriotas logró el ascenso a la Primera División. Ante la necesidad de refuerzos y posterior a la salida de Jhonatan Risueño, el exentrenador del Unión Magdalena, Harold Rivera, estará al mando del nuevo proyecto del equipo de Tunja. En conversación con El Alargue de Caracol, Rivera dio detalles sobre su regreso al club y comentó sobre el estado en el que recibe la nómina.

Luego de ser director técnico entre 2014 y 2016, el estratega de 53 años regresa al conjunto en donde inició su paso por el fútbol colombiano. Tras dirigir al Atlético Bucaramanga, al Unión Magdalena y a Independiente Santa Fe, viene dispuesto a hacer lo que sea necesario para conservar la categoría que acaban de conseguir.

Entre sus principales objetivos está enfocarse en los futbolistas jóvenes que reciban el acompañamiento de un par de figuras experimentadas. “A mí me gusta que los equipos míos sean intensos, que tengan buena presión, que jueguen bien al fútbol y eso es lo que trataremos, no solo correr, sino imponer una idea de juego y ser muy fuertes en nuestra casa. Eso es importante para un equipo que está tratando y quiere mantenerse en la categoría”, señaló.

Nuevo entrenador de Patriotas

Compromiso: Eran dos plazas que ya conozco, lamentablemente sabíamos que estaba complicado el tema del Unión y no se pudo, pero hicimos cosas buenas, no se siguió porque el equipo no le van a reforzar como se quería y tomé la decisión de salir. El dueño de Patriotas, el doctor César Guzmán, persona a la cual conozco hace muchísimo tiempo, me llamó y habló respecto a tener un proceso como el que habíamos hecho cuando estuvimos por primera vez allá, que yo creo que nos dio buenos méritos, llevamos al equipo a Copa Sudamericana y eso es lo que él pretende. No es fácil y sobre todo también armar y organizar al equipo, con una base de jugadores del ascenso, pero hay que llevar y reforzar al equipo, saber que tengo un año para mantener al equipo en la categoría, a diferencia del equipo anterior que eran solo seis meses. En este caso quizás es lo mismo, pero sabemos lo que es la plata. Tunja es una plaza que no es muy agradable para varios equipos ir. Nosotros conocemos la ciudad, conocemos la plaza y esperamos tratar de armar un buen equipo y hacer un buen torneo.

Nómina: Hay que mejorar, yo he hablado con el doctor precisamente de eso, hay jugadores que ascendieron el equipo y que tienen que mejorar su nivel y la idea es busca, no un equipo tan grande, en edad. Tratar de buscar un equipo que tenga jugadores de experiencia que les ayude a un grupo de muchachos y aprovechar la cancha que es complicada. Es una cancha grande, pesada, la ciudad, el clima. Y no eso, sino tener una idea de juego y a que los muchachos que podamos llegar que plasmen la idea en el terreno de juego.

Próximo semestre: No hay muchos cambios, no he visto el traspaso de muchos jugadores a los equipos, solo el descenso del Unión y el Huila, pero de resto no he visto cambios significativos, solo que se redujo la fecha de los clásico. El campeón fue el Junior que a mitad de campeonato ya lo daban por perdido, igual que el Deportes Tolima que llegó a semifinales. Pienso que el campeonato será similar, creería yo. Nosotros incluso peleando el descenso estuvimos cerca al octagonal, se nos escapó por diferentes aspectos, pero en lo futbolístico no hubo una diferencia tan grande como en otros torneos, esperemos que el fútbol colombiano también crezca y mejore. Los jugadores repatriados también enriquecen el fútbol y esperemos que el año entrante sea un año importante para el fútbol colombiano y todos los equipos que le apostamos a tener diferentes objetivos.

Infraestructura en Tunja

Sede del equipo: Tiene una muy buena sede, lo que quizás muchos equipos aquí en Colombia no la tienen, inclusive hay equipos del fútbol profesional que han ido a quedarse allá. Por lo que he visto y conozco es una sede espectacular. Ha crecido mucho Tunja, entonces son cosas que han cambiado, tanto en la dirigencia, nosotros como entrenadores y en infraestructura también ha crecido.

Cancha de La Independencia: es una cancha que siempre ha tenido ese problema, se le arregla y vuelve el clima. El riego de esa cancha no es muy fácil. Cuando yo estuve construyeron una tribuna y dañaron el sistema de riego que era automático y no se podía regar en esa época con todos los aspersores, la cancha entones era solamente con una manguera regándola y la cancha ha sufrido mucho. Fue Creo que ya lo arreglaron y este tiempo fue prudente para que la pudieran arreglar y eso es lo que hemos tratado con los directivos, de tener un buen escenario porque es para todos. La cancha es para ambos equipos, la ventaja se saca con el balón, el juego, la estrategia, con una serie de situaciones que requieren de un escenario adecuado para jugar buen fútbol.

Retos que identificó: Conozco el escenario y sé que armando un equipo así competitivo puede luchar uno muchas cosas. Es una plaza difícil, pero queremos conformar un grupo con algunos jugadores de experiencia, no muchos, pero mucha juventud. Ellos en la nómina tienen juventud, creo que el más longevo es Ayala, el capitán, pero de resto hay muchos jugadores jóvenes. Son jugadores que ya tienen partidos y experiencia y a los cuales les queremos sumar también jugadores con buena ida y vuelta. A mí me gusta que los equipos míos sean intensos, que tengan buena presión, que jueguen bien al fútbol y eso es lo que trataremos, no solo correr, sino imponer una idea de juego y ser muy fuertes en nuestra casa. Eso es importante para un equipo que está tratando y quiere mantenerse en la categoría.

Harold Rivera Jr. al Cali

Futuro su hijo en el América: Esperemos que Dios le tenga algo preparado, esperemos en estos próximos días a ver qué noticias les puede dar. No quiero ponerme a decir, esperar a ver qué se puede dar. Ojalá se pueda vestir de la camiseta que se está anunciando.