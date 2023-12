Kelvin Osorio confirma su llegada al Deportivo Cali

Ante el riesgo de descenso al que se enfrenta el Deportivo Cali, el equipo vallecuacano ya es uno de los equipos que más refuerzos ha oficializado previo al cierre del año. Ante la salida de Germán Mera, Teófilo Gutiérrez, Johan Wallens, Gustavo Ramírez, Aldair Gutiérrez, Fabry Castro, Luis Haquin, Kevin Saucedo, Jhildrey Lasso y Duván Mina, los dirigentes tienen el objetivo de ampliar la nómina para ir por la salvación.

Para atender a estos objetivos, Kelvin Osorio se convertiría en la octava adquisición del conjunto verde para la próxima temporada y, en conversación con El Alargue de Caracol Radio, confirmó detalles de su llegada. El centrocampista se despediría del fútbol ecuatoriano para regresar al escenario local y replicar su historia con el Mushuc Runa.

“Ya tenemos un preacuerdo, solo llego a hacerme exámenes médicos y a estar a disposición del profe y del club. Muy emocionado y motivado con lo que se va a acontecer en 2024″, anunció el futbolista de 30 años, quien ya había tenido un breve paso por la liga colombiana con Independiente Santa Fe, donde desafortunadamente no tuvo mucha continuidad.

Aunque admitió haber contado con ofertas del fútbol internacional, reafirmó su deseo de apoyar el proyecto. “Mi llegada será para ser un líder positivo, para ser un líder de fe y en la cancha, para entrenar eso en la cancha con los compañeros y para colocar al equipo en la posición que se merece”, comentó reconociendo que el reto al que se enfrenta lo motiva a dar más al equipo.

Así, se unirá a Javier Reina, Jonathan Marulanda, Alexander Mejía, Lautaro Villegas, Juan Manuel Valencia, Francisco Javier Mesa Palma y Yulián Andrés Gómez Mosquera en el renacer del Cali. Tiene el compromiso de dar lo mejor de sí para poder permanecer hasta el 2025, por el momento su contrato es de un año. “La idea es consolidarnos para extenderlo y tener una estabilidad, es uno de mis objetivos personales”, concluyó el colombiano.

Nuevo fichaje del Cali

Confirma su llegada: Tenemos ya un precontrato firmado, yo me encuentro fuera del país, regreso el primero de enero para hacerme exámenes y estar ya a disposición del profe y el club.

Pasado con el equipo: Sabemos lo que es el Deportivo Cali, en especial para mí, tuve la oportunidad de tener mi formación deportiva en divisiones menores ahí, alcancé a debutar y para mí es una bendición muy especial poder regresar. Estoy muy ilusionado y contento por lo que viene.

Otras ofertas: Gracias a Dios se abrieron otras puertas también, no solo ahí en la liga local sino a nivel internacional. Pero ya te digo, una de las razones más importantes de lo que es el Cali, de lo que significa en especial apara mi y de lo ilusionado que estoy con este 2024 en el Deportivo Cali.

Futuro con el club

Duración del contrato: Un año, hasta diciembre, con posibilidad de extenderlo un año más. La idea es consolidarnos para extenderlo y tener una estabilidad, es uno de mis objetivos personales.

Razones para aceptar el reto: Una de las razones principales es también la parte de los dirigentes, el interés de que yo pudiera hacer parte del proyecto. Segundo, el profe Jaime, su aprobación, aparte jugué con él en Cortulua. Y tercero, por lo que es el Deportivo Cali, nosotros sabemos la institución que es, en especial yo sé que está pasando por un proceso complejo, pero creo que todos o la mayoría de equipos lo han vivido y que bueno poder hacer parte de este proceso y colocar al equipo en la posición donde merece estar.

Comprometido en la tabla del descenso: Ahora que llegué a Ecuador, el Mushuc Runa estaba casi en la misma posición, fueron muy importantes los refuerzos que llegamos, darles la mano y subir al equipo casi hasta el punto de casi clasificar a un torneo internacional donde solo lo han hecho una vez. La idea ahorita con el Deportivo Cali es lo mismo, en lo personal mi llegada será para ser un líder positivo, para ser un líder de fe y en la cancha, para entrenar eso en la cancha con los compañeros y para colocar al equipo en la posición que se merece. Pero sin duda es un reto importante y creo que eso es un ‘plus’ más, a veces cuando se tiene todo, se puede acomodar y estar más tranquilo. Cuando hay que trabajar las cosas, pienso que es diferente, entonces eso me motiva a mí más.

Jaime de la Pava: No he hablado con él. Ahorita que todo se concretó, estaban culminando ellos la competencia y por manejo también no lo hablamos, pero ya ahorita en menos de dos semanas llego y espero poder hacerlo tan bien para poder encarrilarme en lo que es el proyecto del profe.

Trayectoria

Santa Fe: Lastimosamente, ahora que regresamos en enero, Independiente Santa Fe, en realidad el regreso no era la primera opción, la idea era continuar en Brasil o por fuera. Pero cuando se depende de un club y no se depende de ti mismo, es más complejo todo, eso influyó bastante con respecto a atener más continuidad de juego y demás, cosas que pasan en el fútbol que no quiero profundizar en ello, pero después se da la oportunidad en Ecuador, gracias a Dios sumo muchos partidos, muchos minutos. Otra experiencia más internacional y creo que eso también abre la puerta para poder llegar ahora al Deportivo Cali, volver a la liga local, que para mí es una bendición, donde ya se conocen, donde hemos hecho una carrera importante y donde la idea es seguir creciendo en lo futbolístico, en lo personal, enfocados en los objetivos del equipo.

Balance de su paso por Ecuador: Para mí fue importante el paso por Ecuador por varios motivos, un crecimiento en lo familiar, encontrar otro tipo de cultura, adaptarnos a ella y demás. Un crecimiento en lo espiritual porque es otra área que también se conoce allá y en lo deportivo para mí también fue muy positivo, porque a pesar de que no es un país muy grande, conocí algunas estructuras completamente diferentes a las de Colombia, a las de Brasil, pero en las que se compite también. Lo vimos ahora, actualmente son los campeones de la Sudamericana Liga de Quito y enfrentar a equipos como esos, también te da un bagaje y una experiencia deferente. Entonces para mí fue muy positivo, siempre trato igual de ver lo positivo de los lugares y en Ecuador aprendí mucho.