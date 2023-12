285 personas en Cartagena reciben formación en industria hotelera y turística

Comfenalco, a través del programa de Desarrollo Empresarial y la Fundación Santo Domingo, con los aliados empresariales San Francisco Investments y el Hotel Four Seasons, impulsan una oferta educativa de Cartagena orientada a los sectores de hotelería, turismo y gastronomía bajo los estándares de la hotelería de lujo.

Serán en total 285 personas, 95 por cohorte, que se capacitarán en una oferta de cuatro diplomados: Técnicas de Gastronomía, Servicio de Mesa y Bar, Gestión de Servicios Turísticos y Gestión de Servicios de Alojamiento, altamente demandados por el sector turístico y que impactará positivamente en la preparación de sus competencias y habilidades técnicas y sociales. Posteriormente, a través de la Agencia de Empleo de Comfenalco, serán apoyados para ser colocados en las diferentes empresas que requieren estos perfiles.

“Celebramos la alianza con la Fundación Santo Domingo, que está orientada a contribuir la productividad, competitividad y sostenibilidad de nuestras empresas afiliadas como una apuesta hacia la formación y actualización de la oferta de servicios del sector de la hotelería, turismo y gastronomía de Cartagena”, indicó Jaime Trucco del Castillo, director general de Comfenalco.

“Desde la Fundación Santo Domingo impulsamos la educación pertinente y de calidad, que busca generar más oportunidades para que las personas accedan a procesos educativos especializados para su inserción a un mercado laboral de alta demanda, como lo es el de la Hotelería y Turismo en Cartagena”, puntualizó Verónica Trujillo, gerente de Proyectos en Fundación Santo Domingo.

Lancha se volcó en zona insular de Cartagena: hay 14 lesionados

“Haber conocido a gente profesional, a mis profesores, ha aportado a mi vida demasiados valores; y en la parte profesional, en el ámbito turístico siempre me exigían el certificado pero no lo tenía, hoy me llevo una certificación que sé que va a aportar a mi futuro”, expresó Fawer Enrique Núñez Días, diplomado en Servicios Turísticos.