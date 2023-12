¿Por qué no renovaron a Daniel Torres?, presidente del Medellín se sinceró

Independiente Medellín sigue haciendo el duelo luego de dejar ir el título de la Liga colombiana que parecían tener en el bolsillo, pero que por la vía de los penales terminó en manos del Junior de Barranquilla. La institución intenta pasar la página y ya está concretando los refuerzos de cara al primer semestre del 2024, en el que, entretanto, tendrán que superar a Deportes Tolima para poder llegar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Daniel Ossa, presidente del club, habló con El VBar de Caracol Radio sobre la situación de diferentes jugadores del plantel, los que no continúan y los que llegan. Asimismo, se refirió a una situación que algunos hinchas aún no comprenden, como fue las salidas de dos de los mejores hombres del semestre: Joaquín Varela y Daniel Torres.

Sobre la tristeza que quedó en la hinchada y en la interna del equipo tras la derrota en la final, mencionó: “Esta vez la gente no quedó brava, hemos tenido momentos donde quedan bravas. Esta vez quedamos tistes y con un sin sabor, la gente como se había comportado lo veíamos tan cercano, fue una desazón que todavía tenemos, pero esto al otro día hay que levantarse y mirar qué sigue. El 4 de enero empieza la pretemporada, hay que sacar ánimos de donde no hay, si nosotros nos apagamos, el faro se apaga. Hay que estar firmes, erguidos, porque somos el faro”.

Andrés Mosquera: “Hay una posibilidad de que él salga, estamos esperando mirar unos temas, pero hay una posibilidad alta de que salga, él quiere tener nuevos aires y vamos a facilitar todo para que salga. Hemos avanzado en conversaciones, a uno le hacen una llamada, estamos aterrizando unas posibilidades con él y su empresario. Lo estamos mirando para que todas las partes quedan bien. Por lo pronto estamos mirando los detalles”.

Edwuin Cetré: “Muchas consultas. Hubo un equipo que mandó una oferta que no nos complace y no estuvo a la altura de lo que esperamos, si no deja un rédito importante, vamos a contar con él”.

Brayan León: “Hicimos un préstamo de un año. Él está hasta junio y estamos mirando qué les proponemos para hacer la opción de compra de una vez”.

Yairo Moreno: “Vamos a tratar de retenerlo. Sabíamos la dificultad del jugador internacional. Tuvimos críticas por haberlo traído 3 meses y medio, pero nos ayudó muchísimo. Vamos a tratar de mantenerlo seis meses más, no es fácil porque recibe dos o tres ofertas, pero hay un vínculo muy grande y vamos a hacer lo posible para que se pueda quedar”.

Diego Herazo: “Ellos van a ejecutar la opción de compra, ellos acceden y nos vamos a reservar un porcentaje. Él va a ser jugador en propiedad del Deportes Tolima”.

Fichaje de Jhon Vásques: “Negociamos con el Deportivo Cali, el tema de Alianz (Petrolera) ya nosotros no tenemos qué ver, nosotros cuadramos con el Deportivo Cali. Viene Jhon Vásquez y va Yulian Gómez para allá (Deportivo Cali).

¿Por qué no se pudo retener a Varela y Daniel Torres?

Joaquín Varela: “Existía alguna posibilidad, con algún recurso, hubiera una posibilidad. Ya teníamos listo a Manuel Aja, el profe lo conocía. Varela lo hizo de manera espectacular y el profesor abogó por él, pero le expresamos que en los términos de Aja fueron más favorables y se hacía necesario continuar con el tema Aja. Varela era más complicado (económicamente)”.

Daniel Torres: “Una vez se termina el campeonato, le hacemos el ofrecimiento inicial. Él nos pide dos, tres días para compararlos con otro que le habían llegado, él quería medir el mercado, si lo que hizo a nivel deportivo podía aspirar a cosas diferentes en tiempo y cosas económicas y encontró en Santa Fe ese eco. Él decide proteger su familia, el tiempo y la estabilidad. Nosotros no íbamos a superar el año de contrato y creo que eso fue lo que influyó para él tomar una decisión”.

Qué pedía Daniel Torres: “Hay un costo que se relaciona de edad, valoración y reventa. Uno revisa varias cosas, Daniel Torres era un jugador importante, nos iba a ayudar a madurar jugadores, pero íbamos a ir tiempo a tiempo, si terminaba ese primer año de buena manera, les podíamos ofrecer otros, siempre y cuando lo hiciera de buena manera ese primer año. Los jugadores de la envergadura de Daniel ya buscan una estabilidad, él estaba buscando un contrato más largo y nosotros no se lo íbamos a dar. Al encontrar un equipo que le ofreció los dos años, pero nosotros, en un jugador de esa edad, lo vamos a ir llevando año a año. Es diferente un jugador de 18-20 años a un jugador que ya está maduro”.

Dejar ir a los dos símbolos: “El mercado es dinámico, y en negociaciones de futbolistas uno no le puede pegar a todas. Nosotros nos hicimos a los derechos de Chunga, Chaverra, Alvarado, compramos a Cetré, a Londoño, tenemos que sopesar, porque tiene que haber un equilibrio entre lo emotivo y lo financiero. No miremos el vaso medio vacío, mirémoslo medio lleno”.

Contrataciones: “Nosotros con Aja, conservamos el tema de los centrales, dejando a Ortiz. Viene Pablo Lima como mediocentro. Jhon Vásquez y Kener Valencia. Se nos hace necesario cubrir el espacio de Yulian Gómez, la estamos queriendo concretar y ya miraremos. No creo que pasemos de dos, tres movimientos.

Aprendizaje que del 2023: “Partes de las conclusiones es que queremos cambiar la mentalidad. Como institución siempre estamos buscando culpables en terceros, siempre pordebajeando y que estamos tímidos. Hoy sepultamos esas palabras y aquí tiene que haber una mentalidad ganadora, de salir a ganar todos los partidos. Lo primero es la mentalidad, que no minimizarnos, DIM es grande, de una ciudad grande, importante. Ha sido la mejor salida. Tenemos que seguir con mentalidad ganadora y hay que seguir con ese discurso”.