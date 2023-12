Independiente Medellín: Los jugadores que llegan, salen y son cedidos para 2024

Daniel Ossa, presidente de Independiente Medellín, dio una rueda de prensa hablando sobre cómo ha sido el año para el equipo antioqueño y dio la lista de los jugadores que saldrán del club, los que se irán cedidos y los refuerzos que llegarán para pelear, tanto en la Liga, como en la Copa Sudamericana.

“A falta de exámenes médicos, llegan a la institución José Manuel Aja, Pablo Lima, Jhon Vásquez y Kenner Valencia. Confirmamos el préstamo también de Wilmar Asprilla, Brayan Castrillón, Juan Manuel Cuesta y Luis Erney Vásquez. Los jugadores Yulian Gómez, Jonathan Marulanda, Daniel Torres, Joaquin Varela, Andrés Ricaurte y Felipe Pardo abandonan la institución”, aseguró el presidente.

¿Peleará el Medellín por la Sudamericana?: Sí, nosotros tenemos un objetivo y es participar de la mejor manera en los torneos internacionales. Hemos ido a participar, ahora vamos a competir. Nosotros queremos ir a competir. Es necesario tener un equilibrio financiero, administrativo y deportivo. El no quedar campeón tiene implicaciones fuertes emotivas, económicas y queremos tener un plus de equilibrio.

¿Seguirá Alfredo Arias?: Sí, el profe en su alocución deja ver esa profunda tristeza. Yo pensaría que esas ruedas de prensa después de la final no deberían existir. Uno llegar con tristeza y hablar es complicado. El salió al otro día a un centro comercial a cenar con su familia y tuvo alrededor de 6 o 7 personas que lo abrazaron y le dieron mucho ánimo. Eso lo devolvió a la casa muy reconfortado. Ya estamos preparando lo que será el 2024. Tenemos profesor Arias para rato.

Posiciones que busca el DIM: Lo más probable es que tengamos que reemplazar a Yulián Gomez por la banda izquierda. Con la salida de Daniel Torres estamos evaluando y estamos a la espera de la resolución del tema de Loaiza. No depende de nosotros, pero sería un adicional. Por los extremos somos competitivos todavía. Al profesor le parecía mejor tener varios jugadores que lleguen al gol, que uno sólo sea el goleador. Se hace necesario tener más efectividad pero tenemos varios jugadores que están haciendo gol. Pablo Lima y Kenner vienen a aportarnos eso. Esperamos que Cetré, si no se va, nos aportará muchísimos goles.

Diego Herazo: El Deportes Tolima va a hacer uso de la opción de compra. Herazo será jugador del Deportes Tolima y nosotros conservaremos un porcentaje.

Proceso o proyecto: Nuestra meta es ser un proyecto deportivo pero vamos en el proceso. Nos faltan ingredientes para que esto sea un proyecto deportivo, pero vamos en el proceso. Los formadores estarán en las fuerzas básicas y en el equipo profesional vamos a ganar.

Marmolejo: En la eventualidad de que hubiéramos podido disputar la fase de grupos de Libertadores, quedamos tranquilos con los porteros que teníamos. Al no tenerla, puede haber la posibilidad de que él quiera otros aires. Estamos evaluando con su representante. Es un jugador de la casa e intentaremos hacer lo mejor.

Baldomero: Nosotros consultamos hace 2 o 3 meses cuáles eran sus condiciones. No sé qué haya pasado ahorita con el descenso de Colón. Pero sólo fue consulta, hasta el momento no hemos avanzado nada.

Jaime Alvarado: Quiero reiterar que él es de Independiente Medellín y tiene contrato. No hay ofertas. La única forma de que salga es que llegue una oferta para un mercado internacional. Es un jugador con más proyección en la institución

Andrés Ibargüén: Conversamos con él porque es un grande y referente. Él tiene que hacer una evaluación de lo que participó en el año y cómo se ve en un futuro. Él tendrá que evaluar si quiere ser, o no, más protagonista.

Cetré: Llegó una propuesta, pero no era lo que esperábamos. Es un momento para él y su carrera pero a hoy no hay nada serio. Si no es buena la oferta para la institución, continuará.

Brayan León: Él tiene contrato a préstamo hasta Junio. Estamos evaluando, junto con Ortiz, como podemos financieramente hacer una propuesta para ejecutar las opciones de compra. Vamos a tratar de amarrarlos de una vez para que hagan parte del equipo definitivamente.

Las salidas de Joaquin Varela y Daniel Torres: Varela era una opción de compra alta, en dólares. El salario también era importante. Nosotros como institución analizamos que era más viable hacer otras dos opciones de compra (Ortiz y León). Sobre Daniel Torres, hemos notado que los jugadores en esas edades prefieren tener un tiempo prolongado en sus contratos. El de nosotros no iba a pasar de un año y en el otro equipo le ofrecieron dos y por eso tomó la decisión. Va para Bogotá y eso creo que ayudó para que escogiera esa opción.

Los abonos: Lo mismo de todos los semestres a lo que hemos venido haciendo. Salimos a exponer las realidades de la institución. Llevamos alrededor de 6 temporadas haciendo contrataciones serias. No nos sentamos a prometer que llegarán varios referentes, pero hacemos lo posible. Económicamente tenemos que tener un equilibrio y no todos pueden jugar. La idea es tener un equipo competitivo.

¿Se buscará a otro arquero?: Si se da lo de Marmolejo, estamos tranquilos. Chunga es un portero de primerísimo nivel y tenemos la certeza de que Yimmy será uno de los mejores arqueros del fútbol colombiano. Nos encanta Yimmy y al profe también. Con esos dos nos quedaremos tranquilos

Sudamericana: La idea es contar con el cuerpo técnico y tener una idea futbolística clara. Es una llave injusta y que no disfrutaremos de local. Queremos dejar de participar e ir y ser protagonistas.

Yairo Moreno: El tema era inicialmente corto y que él nos iba a ayudar a nosotros para competir de la mejor manera. Venía de una pausa y terminó siendo titular. Haremos lo posible para que Yairo se quede seis meses más. Vamos a tratar de retenerlo, por lo menos, seis meses más.

Felipe Pardo: En los últimos meses se le juntaron dos lesiones. Una de hombro y otra en su pantorrilla que no permitió entrar de buena manera y el once titular del profe comenzó a ganar y se le acabaron los espacios. Pardo ha demostrado que es un referente y busca tener más minutos y protagonismo. Entendemos que aquí nos lo va a tener y él lo entiende también. Por eso no le hicimos ninguna propuesta y se hace necesario que tenga otros aires y veremos que pasa en el futuro. Queda con las puertas abiertas.

El partido frente a Tolima por la Sudamericana: Nuestra expectativa es llegar a fase de grupos. Es un excelente rival, de la casa y querido por todos nosotros. Se ha preparado de muy buena manera y, a futuro, será lo mejor que tendrá Colombia y el continente. Nos prepararemos bien. La fecha de inscripción va hasta el primero de marzo así que tenemos dos meses para ver qué más podemos encajar en esta plantilla.