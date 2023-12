Una de las fechas más esperadas en el mes de diciembre por los colombianos llegó. Este 20 de diciembre se darán a conocer los nombres de los operadores que ayudarán a consolidar el proceso de la implementación de la tecnología 5G en el país. Con esto, dentro de poco los ciudadanos podrán disfrutar de un internet más veloz.

A las 9:00 a.m. de este 20 de diciembre comenzó la subasta 5G, evento que ha sido planeado por meses y que será fundamental para que se dé la estrategia de la llegada 5G. Desde las instalaciones del City Hall Maloka los operadores están desarrollando sus propuestas para quedarse con parte del espectro. El ministro Mauricio Lizcano ha detallado que se ha establecido una serie de condiciones para que la subasta sea justa y no se convierta en un monopolio.

Claro, Wom, Telecall y la Unión Temporal de Tigo y Movistar son los que están detrás de la subasta 5G. Este evento es a puerta cerrada, y el Ministerio de las TIC indicó que para evitar algún tipo de hecho cuestionable, las empresas no tendrán comunicación con el exterior, esto para garantizar la transparencia.

Por otra parte, se espera que para la tarde de este 20 de diciembre se conozcan los nombres de los operadores que se quedarán con la subasta. Recordemos que en este proceso se están subastando varias bandas.

En medio de la apertura del evento, el ministro Mauricio Lizcano comentó que a medida que se vaya instalando la infraestructura, comenzará a brindarse tecnología 5G en el país. “Las empresas tienen a partir del primero de enero el permiso para comenzar a desplegar 5G. Todas las empresas, de acuerdo a sus recursos e inversión y capacidad, empiezan la carrera por desplegar 5G en Colombia”

Celulares ‘flecha’ no van a desaparecer con la llegada de tecnología 5G, aclaró el Mintic

Minutos antes de la subasta, el ministro de las TIC aclaró una de las preocupaciones de los colombianos sobre los celulares tipo ‘flecha’. “Casi más del 70 % de celulares en Colombia son inteligentes. Todos los dispositivos inteligentes en el país tienen adaptación a tecnología 5G, son multibanda. Es decir, esos teléfonos automáticamente se adaptan a cualquiera de las bandas. Por esto, si van pasando por una antena 5G toman esa señal y si van por una 3G también la toman”.

Además, explicó que los celulares tipo ‘flecha’, pese a que no son inteligentes, seguirán funcionando de manera normal. Esto significa que podrán desarrollar llamadas tal como lo vienen haciendo. “Los celulares que son ‘flecha’ o que no son inteligentes siguen conectados a la antena 5G. Con esto, les funciona la voz, pero no disfrutan de los servicios del 5G, como el internet, las velocidades o las aplicaciones”.

En este sentido, explicó que los colombianos pueden seguir usando, por lo menos, en el corto plazo los celulares que no son inteligentes. “Tal como hoy funciona el 4G, los celulares ‘flecha’ hoy no tienen acceso a internet, pero sí a voz. Esto no va a requerir que para que la gente disfrute del 5G cambien de dispositivos”.

¿Subsidios para celulares 5G?

Adicionalmente, explicó que pese a que llega la quinta generación de redes móviles, el Gobierno no ha considerado la posibilidad de dar subsidios para entregar celulares inteligentes. “No tenemos previsto un subsidio de celulares, pero sí de computadores que van a disfrutar de 5G. Es un tema que puede considerarse en unos meses.”