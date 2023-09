Aún no están claras las condiciones del Gobierno para la subasta de espectro 5G: Wom

Cartagena

En Caracol Radio estuvo Ramiro Lafarga, Ceo de Wom Colombia, quien desde la Andicom en Cartagena estuvo hablando sobre la tecnología 5G; y el proceso de la subasta para que se pueda dar la operación de la quinta generación de redes móviles en el país. Asimismo, dio detalles de su perspectiva sobre la alianza entre Tigo y Movistar.

De acuerdo al Ceo de Wom en Colombia, van a darse tres momentos importantes en el proceso de la llegada de la tecnología 5G. Primero, la renovación de las actuales licencias de espectro radioeléctrico que hace que todo el servicio actual se pueda mantener. Segundo, se va a subastar nuevo espectro para la tecnología 5G, que es la evolución natural de la tecnología móvil.

Tercero, se va a subastar y licitar bandas en 4G. “Por eso es muy importante y hay mucha inversión. Nosotros estamos muy expectantes, de cómo se va a realizar todo esto”, agregó el Ceo de Wom Colombia.

Asimismo, Lafarga destacó la importancia de seguir este proceso al detalle, porque varios operadores del país van a estar en la subasta. “Este es un momento muy especial para Colombia, porque los próximos meses se van a volver a dar las cartas sobre la mesa, y se va a replantear un poco más el futuro de Colombia para los próximos años, lo que es conectividad.

En cuanto a la alianza entre Tigo y Movistar para la subasta, Ramiro Lafarga dio su perspectiva. De esta forma, demostró estar de acuerdo, pues cree que las alianzas pueden enriquecer la conectividad del país. “Nosotros vemos con buenos ojos que haya activos comunes en los operadores para ser más eficientes, para tener un mejor servicio”.

No obstante, aclaró que es importante que esta alianza no afecte la competencia en la subasta en donde hay otros operadores. “Eso si, siempre hay que revisar que esto no afecte la competencia del futuro. En ese sentido, queda todavía ver, por ejemplo, cuáles son las condiciones que está estableciendo el Gobierno para hacer toda esta subasta que va a haber a final de año de 5G y 4G. Nosotros no sabemos bien cuáles son esas condiciones”.

“A largo plazo vemos con buenos ojos que entre los operadores se comparta activos o, incluso, el espectro para que los clientes puedan tener un mejor servicio, para que bajen los precios, para que haya conectividad”, agregó.

Finalmente, agregó que Wom estará en la subasta. “Definitivamente nosotros queremos participar. Vamos a participar de estos tres procesos, vamos a renovar espectro que ya tenemos, vamos a participar en la licitación de 5g y también en las licitaciones de las bandas de 4G que se va a dar acá a fin de año.”