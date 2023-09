¿Subirá la tarifa del celular con la llegada de la tecnología 5G? Esto aclaró el Mintic

En medio de la Andicom desarrollada en Cartagena, se revelan las tendencias en tecnología para los próximos meses. Temas como inteligencia artificial, ciberseguridad o tecnología 5G son los asuntos del momento.

El próximo 20 de agosto será una fecha crucial para el país en términos de tecnología. Ese día se dará la subasta para que se pueda dar la implementación de la tecnología 5G. De esta forma, podrá concretarse y se revelarían cuáles serán los operadores que se encargarán de desplegar la infraestructura necesaria para que en el país pueda operar la quinta generación de redes móviles.

Sin embargo, hay muchos mitos sobre la quinta generación de redes en el país. Por esto, el ministro de las Tic, Mauricio Lizcano, declaró a Caracol Radio que es importante informarse sobre los beneficios de esta tecnología.

De hecho, el Gobierno ha desarrollado todo un cronograma con el cual se busca poner en marcha la quinta generación de redes móviles. Asimismo, esto permitiría que se amplíe la cobertura de la tecnología 4G.

Ahora bien, Ericsson, empresa proveedora de tecnología y servicios para los operadores, ha declarado en la Andicom que con esta tecnología el país vería progreso en términos económicos. Cifras como 4.4 mil millones de dólares podrían beneficiar al país.

No obstante, de acuerdo a un estudio compartido por Ericsson, la implementación de la tecnología 5G implica un costo relevante. “El costo del despliegue de 5G oscila entre 3 mil y 8 mil millones de dólares por país.” En el mismo estudio solicitado por la empresa se aclara que la relación costo-beneficio de México, Colombia, Chile y Brasil el valor se estima en miles de millones de dólares. Solo en Colombia la suma de relación costo beneficio (Ratio) llegaría a 4.1; y el costo de despliegue alcanzaría los 1.1

Sobre la tecnología 5G el ministro de las Tic declaró en los micrófonos de Caracol Radio que hay muchos mitos en el país, pues la ciudadanía está temerosa y cree que no traerá beneficios. Se ha evidenciado que los colombianos creen que esta tecnología afectará la salud o el costo de los celulares

“Con la tecnología 5G hay unos mitos que tenemos que derrumbar. Primero, las antenas no dañan la salud, no son ionizantes, por esa frecuencia no hay afectaciones a la salud. Segundo, no va a subir la tarifa del celular. Tercero, no hay que cambiar el celular”.

Por otra parte, la empresa Ericsson aclaró que 870 modelos de smartphones son compatibles con 5G, de los cuales 80 modelos fueron lanzados en 2023 y el 57% de los smartphones distribuidos en 2022 son compatibles con 5G. Para finales de este 2023 se espera que esta cifra aumente en un 62%.