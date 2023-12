ACEMI hace llamado de urgencia al MinSalud para garantizar financiación al sistema

Colombia

A dos semanas para finalizar el año las EPS agremiadas en ACEMI hacen un llamado al Ministerio de Salud para definir, de manera urgente, las acciones correspondientes para asegurar la suficiencia de los recursos de la salud y el pago de los valores adeudados a estas entidades.

De acuerdo con la asociación, a pesar de los múltiples llamados que se han hecho al Gobierno para que se haga un ajuste a la UPC para el próximo año en donde se reconozca un mayor gasto en salud, las desviaciones acumuladas de los últimos años y se honre el pago oportuno de los Presupuestos Máximos corrientes, hasta hoy el Ministerio de Salud no ha tomado las medidas necesarias para evitar una crisis financiera mayor en el Sistema.

Frente a esto, desde ACEMI reiteran su preocupación a la cartera de Salud y señalan que a la fecha, no se han llevado a cabo los espacios que definen la resolución de incremento de la UPC para 2024.

“De manera inédita, a la fecha de este comunicado, dichos espacios no han sucedido, no se conocen los resultados del cargue de la información de suficiencia y no hay señales del referido incremento. Como lo hemos advertido, un incremento que no refleje la realidad de gasto del Sistema y se quede corto en el estimado, como ha sucedido en los últimos años, sería de la mayor gravedad para la estabilidad del sector y la oportuna y correcta atención de los pacientes”.

Además, aseguran que solo hasta octubre el Ministerio realizó los pagos de los presupuestos máximos a las EPS de las tecnologías no financiadas por la UPC correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2023. Un retraso que según indican, afectó las finanzas de las EPS, la atención a los pacientes y generó problemas de desabastecimiento.

“Nuevamente, sin justificación alguna, el MSPS no ha pagado a las EPS los Presupuestos Máximos de noviembre y diciembre, a pesar incluso de haber solicitado desde el Gremio la utilización del giro directo para estos recursos, a fin de asegurar el flujo adecuado a los proveedores de dichas tecnologías. Esta falla reiterada se constituye en un incumplimiento sin precedentes, por parte del MSPS, en su obligación de asegurar el pago oportuno y suficiente de estos recursos, que son su exclusiva responsabilidad. Los afectados por esta omisión son, entre otros, decenas de miles de pacientes de enfermedades de alto costo que no deben interrumpir sus tratamientos y corren riesgo de vida”.

Debido a que aún no cuentan con los pagos respectivos a los meses de noviembre y diciembre, advierte que el Ministerio ha destinado dichos recursos a otros proyectos, generando así una tensión innecesaria al sistema de salud en el país.

“No se entiende por qué, a pesar de contar con recursos de la adición presupuestal por más de 2 billones de pesos, que serían suficientes para pagar los Presupuestos Máximos de noviembre y diciembre de 2023 y parte de los ajustes de 2022, y siendo obligación de dicha cartera proteger y priorizar el aseguramiento en salud de la población colombiana, el MSPS ha destinado parte de la adición a otros proyectos, exponiendo el cierre del aseguramiento para 2023 y generando una tensión innecesaria al Sistema de salud”.

Ante esto, las EPS agremiadas en ACEMI solicitan acciones urgentes a Ministerio de Salud, debido a que este es un asunto que califican como prioritario e inaplazable, además de inaplazable y “esencial del aseguramiento en salud de toda la población colombiana y cuya injustificada demora afecta a todo el sector y olvida que son los pacientes quienes sufren las consecuencias”.

Sumado a esta situación, a diferencia de 2022, se evidencia que con corte a septiembre de 2023 el sector de las EPS presentó una pérdida de $1,24 millones y registró un patrimonio negativo de $3,75 billones. De hecho, solo 9 de 26 EPS arrojan utilidades por $278.191 millones y 17 EPS, pérdidas por $1.52 billones.

Entre las EPS que registran estas pérdidas destacan Famisanar, EPS Sura, EPS Sanitas, Nueva EPS, Compensar, Savia Salud EPS y EMSSANAR.