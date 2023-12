Van 37 los quemados en el Valle por el uso indebido de pólvora

Cali

Transcurridos 19 días de diciembre de 2023, en el Valle del Cauca ya son 37 las personas afectadas por el uso indebido de la pólvora, de los cuales 25 son adultos y 12 menores.

“Hasta el momento tenemos afectados dos niños menores de 5 años y tenemos casi todas las lesiones en las manos. La pólvora que estalla afecta los dedos de las manos, tenemos pérdida de dedos, de falanges y tenemos una pérdida de capacidad laboral que es lo que más nos preocupa. Las víctimas de la pólvora se concentran en hombres, adolescentes y jóvenes”, indicó la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, al reiterar el llamado a los padres de familia a “estar atentos al manejo de la pólvora en los chicos que son un poco arriesgados y que no miden los efectos de la misma”.

En estas celebraciones familiares, novenas y previo a la festividad de la Nochebuena, la titular departamental de Salud insistió a los ciudadanos manejar la pólvora con cuidado.

“La pólvora no se debe mezclar con licor, la debe manejar expertos y quisiéramos que usaran pólvora no explosiva, sino pólvora de colores que hacen menos daño. Recomendarles también tener cuidado en los hogares donde hay personas en alta condición de vulnerabilidad de no usar la pólvora porque el ruido los afecta severamente”.

Así mismo, pide evitar el uso de estos artefactos explosivos por el daño que hace a la naturaleza, a los animales silvestres y a los animales domésticos, la quema de las mismas plantas.

“Queremos cuidarnos todos para tener una Navidad tranquila, ojalá sin pólvora, pudiendo compartir con nuestros amigos y familiares un rato muy especial como significa para nosotros la Navidad”, concluyó la titular de Salud del Valle.