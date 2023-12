Miguel Ángel Russo profesa su amor a Millonarios: “Me han ayudado muchísimo en mi carrera”

Miguel Ángel Russo en su etapa como técnico de Millonarios. (Photo by Gabriel Aponte/Vizzor/Getty Images)

El argentino Miguel Ángel Russo, técnico campeón del fútbol argentino con Rosario Central, expresó su cariño y amor hacia Millonarios, en diálogo con El VBar Caracol de Caracol Radio. El técnico argentino, quien se marchó del club en el 2018 y fue campeón en dos oportunidades, aseguró que siempre sigue en contacto con gente del club y les deseó suerte para la próxima Copa Libertadores.

“Siempre estoy atento a todo lo que es Millonarios, hablo cuando puedo, me llaman o llamo yo, sigo hablando con algunas jugadores. Estoy atento a todo, me alegra mucho, la relación que tengo con el club es muy especial, ellos están pendientes de mí, yo estoy pendiente de ellos. Me han ayudado muchísimo en mi carrera y yo realmente los tengo en un nivel muy alto”, comentó Russo.

Y añadió: “Me está faltando ir a Bogotá, bastante que no voy. Tengo muchísimos amigos con ganas de verlos, abrazarlos, cenar. La relación es muy grande y están siempre atento a todo lo mío y yo atento a todo lo de Millonarios. Siempre les mando un cariño y un abrazo muy grande, más en estas fechas que tiene que ver hace dos días con el campeonato que ganamos a Santa Fe, la gente se acuerda siempre de mí y está pendiente de muchísimas cosas”.

Al ser interrogado si volvería a futuro, el argentino fue bastante respetuoso con Alberto Gamero, actual entrenador. “Estas cosas cuando hay un entrenador trabajando, está el profe Gamero, hay que tener respeto... vamos a ver, uno vive el presente y nada más. Cuando uno pasa por los clubes lo que deja es lo que queda y después el tiempo dirá. Tengo mucho respeto cuando hay un entrenador trabajando. Siempre le deseo lo mejor, que tengan una buena Navidad y un buen año a toda la gente de Millonarios, y que compitan en Copa Libertadores y que les vaya bien”.

Finalmente, al ser interrogado a qué jugador de Millonarios se llevaría para Rosario Central, comentó entre risas. “Es difícil, porque hoy en día, primero tengo el cupo de extranjeros completo, tiene muchos buenos jugadores Millonarios, buenos chicos, un trabajo muy bueno. Si no, me llevaría a Mackalister, no tengo ningún problema, Macka es un jugador excepcional y distinto, al cual le mando un abrazo muy grande”.