Mito o verdad: ¿La carne se debe lavar antes de cocinarla? Expertos responden

La cocina es una de las áreas de la casa que despierta amores y odios; mientras algunos disfrutan de estar allí y experimentar recetas, hay otros que le huyen. Sin embargo, todos en algún momento, sea por gusto o necesidad se han preguntado cómo es la forma correcta de cocinar algunos alimentos, como pasa con la carne y otras proteínas.

Hay practicas que se pasan de generación en generación, ya que es usual que se les vaya enseñando a los jóvenes a cocinar y realizar sus propios alimentos, pero no todas son correctas si se ven desde los ojos de un profesional.

Una de las preguntas más comunes y que no deje de surgir es si la carne se debe lavar antes de cocinarla. Si usted lo hace, le contamos qué dicen los expertos frente al tema.

¿Mito o verdad?

Varías personas crean el hábito de lavar absolutamente todo antes de utilizarlo para elaborar recetas, pero no siempre es así. Según, el Centro para el Control de Enfermedades (CDC), no se debe lavar la carne cruda antes de cocinarlas, ya que puede propagar las bacterias sobre las superficies de la cocina y utensilios.

Un consejo que da el CDC es separar la carne, pollo y pescados de otros alimentos en el carro de mercar y en las bolsas; refrigerarlos hasta que se vayan a cocinar o poner en la parrilla; marinear o sazonar la carne en el refrigerador, nunca en el mesón de la cocina.

La temperatura que se recomienda para que matar los microbios dañinos es entre 225 °F y 300 °F para mantener la carne a una temperatura segura mientras se cocina.

Esta es la temperatura que recomiendan los expertos:

145 °F carne de res, cerdo, cordero, ternera, pescado (tiempo de reposo de 3 minutos)

160 °F hamburguesas y otras carnes molidas

165 °F aves

165 °F todas las aves y carnes previamente cocinadas, como las salchichas

Ahumado

250 °F–300 °F (dentro del ahumador)

Luego de asar

140 °F o más caliente (hasta que se sirva)

Lo que dicen los chefs

Otros expertos en la manipulación de alimentos son los chefs, por eso, coinciden en que la carne no se debe lavar antes de cocinarla. Jorge Rausch expresó en sus redes sociales que él no lava la carne porque “eso juaga el sabor, además el exceso de humedad no aporta en la caramelización de las carnes”.

También, añadió que es un mito, explicando: “Ojo, mucho cuidado: lavar la carne no mata las bacterias, solo cocinarla a una temperatura mayor de 68 grados centígrados”.

En esto coincide loa chef Melanie Salazar, quien aseguró en un video en YouTube, que la carne trae su propia sangre y jugos naturales, por lo que lo único que se debería hacer es secarla.

El creador y aficionado de A Fuego Alto, mencionó en resumen las razones para no lavar la carne citando a la FDA (Food and Drug Administration) y el USDA (United States Department of Agriculture).