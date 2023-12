“Me dejaron sola” esposa de Alexander Domínguez secuestrado en el Valle hace más de 2 años

Cali

Dos años y cinco meses lleva desaparecido Alexander Domínguez Álvarez, trabajador de la empresa Vallecaucana de Aguas, en momentos en que se dirigía a dar apoyo al acueducto del corregimiento de Villa Colombia, zona rural del municipio de Jamundí, sur del departamento del Valle del Cauca, el 16 de julio de 2021.

Jenny Becerra, esposa de Alexander, que llevan 23 años de vivir juntos, tienen dos hijos y residen en el corregimiento de Palmaseca, en el municipio de Palmira, Valle, asegura que no tiene ninguna respuesta sobre su paradero.

“Lo hemos buscado incansablemente. Por nuestra cuenta fuimos a ese sector, pero no nos dieron respuesta alguna, hasta el momento seguimos con esta incertidumbre. El día que estuvimos allá la gente era muy hermética. No contestaron absolutamente nada y pues hasta el momento no tenemos ninguna respuesta sobre el paradero de mi esposo”, aseguro Jenny Becerra.

Luego de que, en los primeros meses del secuestro de Alexander Domínguez Álvarez, las autoridades ayudaron en su búsqueda, posteriormente no volvieron a interesarse en el caso, asegura Jenny.

“Cuando recién sucedió el acontecimiento, las autoridades estuvieron los primeros meses muy pendientes llamando que no habían obtenido ninguna información, pero después de un tiempo para acá no volvieron a llamar. No sabemos absolutamente nada. No volvieron a decirnos nada y no hemos tenido ninguna ayuda por parte de ellos. Alguien que pues nos diga pasó con mi esposo Alexander Domínguez”, advirtió Jenny.

Igual, asegura que la han dejado sola la empresa Vallecaucana de Aguas y la gobernación del Valle.

“La empresa donde él trabajaba no nos volvió a informar nada de nada. Al principio estuvieron también en la búsqueda y de un tiempo para acá tampoco no volvieron a decirnos absolutamente nada. Lo mismo que la gobernación del Valle. Necesitamos respuestas. Que nos digan qué pasó con Alexander. Nos sentimos solos porque nos ha tocado a nosotros también buscarlo por nuestros medios, porque nadie nos ha dado razón y ellos que tienen el poder es cuando más deberían ayudar a esta familia”, recalcó Jenny.

A pesar de los más de dos años del secuestro, hasta el momento no ha recibido pruebas de supervivencia.

“Siempre que nos hemos dirigido a los medios de comunicación, hemos pedido que nos den prueba de supervivencia. Que nos digan algo, pero hasta el momento nunca no hemos tenido respuesta de lo que está pasando con él”, manifestó.

Jenny Becerra esposa de Alexander, quien al parecer fue retenido por la Jaime Martínez, disidencias de las Farc, aseguró que estos años han sido bastante difíciles ya que él era la persona que atendía a la familia.

“A nivel emocional esto nos ha afectado muchísimo. A mi y a mis hijos. Tenemos un nietecito que constantemente lo pregunta e incluso la Mamá de él falleció esperando a que su hijo llegara y se murió sin respuesta alguna porque ella siempre también guardaba la fe de que él estuviera bien y que pronto llegara a casa, pero desafortunadamente la señora no aguantó y falleció el 25 de agosto ya hace un año”, reveló Jenny.

Para la esposa de Alexander Domínguez Álvarez, trabajador de la empresa Vallecaucana de Aguas, esta situación ha sido muy difícil por los daños emocionales a la familia.

“Es un dolor inmenso de tener esta incertidumbre de no saber nada. Ya son dos años. Esto para uno es no tener vida, tratando de llevar la situación. De estar ahí luchando por mis hijos. En principio tocó colocarles hasta psicólogo por que la situación era bastante complicada y uno nunca espera una situación de esas y más de una persona honesta, humilde, muy buena persona, que no tenía problemas con nadie para que le viniera a suceder esto”, sostuvo.

Jenny se hace muchas preguntas de por qué le sucedió esto a su esposo.

“Nos hacemos muchas preguntas de por qué a él, si cuando ocurrió el secuestro iban cinco personas, incluyendo el conductor y al único que dejaron fue a él y estamos en esta incertidumbre de por qué esta situación y no encontramos la respuesta”, dijo Jenny.

Tres diciembres sin Alexander

Desde el secuestro de Alexander Domínguez Álvarez, por esta época de Fin de Año, el ambiente en su casa y por el sector en donde vive Jenny, ya no es el mismo.

“Llevamos prácticamente tres diciembres con este sin él. Es durísimo por qué es la alegría de la casa, de los vecinos de la cuadra. Es una persona muy querida por este corregimiento e incluso por el sector en donde vivimos ya no es lo mismo. Ya no hay esa alegría que se sentía cuando estaba él, porque era una persona que le ponía todo el entusiasmo, los vecinos lo quieren muchísimo y también ruegan mucho que aparezca. Ya la navidad se torna triste y no es igual y ha sido muy difícil para nosotros a nivel familiar. Ha sido un golpe muy duro”, recalcó Jenny Becerra.

Mensaje a los captores

Durante estos dos largos años de incertidumbre, Jenny Becerra, sigue enviando a los captores de su esposo Alexander Domínguez Álvarez, que lo liberen y en especial por esta época del año para que pase Navidad junto a su familia.

“El mensaje que les envío a estas personas que tienen retenido a mi esposo, es que por favor se pongan la mano en el corazón. Que nos digan algo. Al menos estamos con una fe grande y pegados de Dios para que él regrese sano y salvo a casa, que pueda pasar este resto de Navidad con nosotros”, pidió Jenny

Para la familia de este trabajador de la Gobernación del Valle, ya es hora de respuestas sobre su paradero.

“Ya es mucho tiempo y necesitamos respuestas. Qué por favor que nos digan algo. Que se comuniquen, que nosotros estamos a la espera, porque estamos con esta incertidumbre y el dolor es muy grande. La familia esta pagada de Dios para que nos den una pronta respuesta”.