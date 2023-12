José Manuel Aja sobre su futuro, ¿estará en el Deportivo Independiente Medellín?

José Manuel Aja, exjugador de Independiente Santa Fe, estuvo en los micrófonos del VBar Caracol hablando sobre su posible fichaje por Independiente Medellín y cómo se dio su salida del club capitalino. Además, el uruguayo aseguró que no era el preferido por parte de Hubert Bodhert ni de Harold Rivera.

Sobre su fichaje por el Medellín, Aja afirmó que su representante está encargado de eso y, hasta no tener una firma, no se puede dar nada por confirmado: ““Yo hablé con mi representante hace unos días y él se está encargando de mi situación. Yo me vine para Uruguay, apenas terminé el contrato en Santa Fe a descansar y quedó todo en manos de él. Me dijo que se está negociando y hasta no tener la firma y estar en el equipo no puedo dar por confirmado nada. Yo me entero por las redes porque mi representante no se ha comunicado en los últimos días. Cuándo esté todo más avanzado, en los próximos días, me irá diciendo”.

Sobre su salida de Independiente Santa Fe, José Manuel afirmó que Pablo Peirano le comunicó que el presidente ya tenía una lista con los jugadores que abandonarían el equipo: “Hablé con Pablo cuándo terminando octubre, todavía quedaba una fecha. Tanto el presidente como el cuerpo técnico decidieron que la última fecha se iba a jugar con sub-20 y bueno, hablé con Pablo y me manifestó que no entraba en los planes para el próximo año y que el presidente ya tenía una lista con los jugadores que iban a seguir y con los que no. Se me comunicó que no iba a estar en consideración”.

Acerca de Hubert Bodher y Harold Rivera, el uruguayo de 30 afirmó que, desde la llegada de los entrenadores, él pasó a un segundo plano. Sin embargo, con el pasar de las fechas, se fue ganando el puesto: “Cuando empezaron la gestión, ellos tenían otros jugadores por delante de mí y bueno, con el transcurso de las fechas me fui ganando mi lugar y me costó. Obviamente, cada técnico tiene sus jugadores, sus gustos, no pasa nada con eso, pero se me hizo más difícil a mí poder ganar territorio”.

El título del Junior: “El torneo colombiano es muy parejo, muy competitivo. En ese grupo estaba Tolima mejor ubicado y Junior, en la última fecha, se terminó clasificando cuando todos los pronósticos daban a Tolima como mejor parado para llegar a la final. En la final podía pasar cualquier cosa, se lo terminó llevando Junior. En el torneo colombiano hay grandes equipos y es todo muy parejo”.

¿Hay más equipos colombianos interesados?: “Hablé con él hace un par de días y me dijo que había un par de equipos colombianos interesados. No me dio los nombres. Cuando terminé mi vínculo con Santa Fe, y se anunció que quedaba libre, mi representante recibió un par de llamadas de diferentes equipos, pero no me dio los nombres.

El bajo rendimiento en el tramo final: “Fue un año y medio con altibajos. El primer semestre fue muy bueno, de todo el equipo y por parte mía. Clasificamos primeros en el todos contra todos. En la primera fecha de los cuadrangulares sufro esa lesión durísima que me dejó fuera de los cuadrangulares y bueno, después tenemos la partida de Alfredo cuando el equipo estaba jugando muy bien, con la idea clara de juego. Luego, vino un cuerpo técnico diferente, con otras ideas de juego y sí, también él tenía preferencia por otros jugadores, yo no era de sus preferencias en el principio. Me costó acomodarme y ganarme un lugar, porque arranqué de atrás. Jugué unos partidos, buenos y malos, y a mitad de año se volvió a cambiar de entrenador. También con otra idea y también trajo nuevos jugadores. Al no ser el de la preferencia, se me hizo más difícil ganarme el lugar, con partidos buenos y malos. Agradecido con el club que confió en mí y me llevó a Colombia. Me voy tranquilo porque dejé todo y un poco triste por no conseguir título, que era lo que más quería”.

Mensaje para la hinchada: “Me llevo mucho cariño. Para la hinchada solamente tengo palabras de agradecimiento porque desde el primer día me apoyaron muchísimo. Tanto dentro como fuera de la cancha. El cariño es recíproco. Me llevo muchos amigos tanto dentro del fútbol como fuera. La gente en Bogotá me trató muy bien todo este año y medio, a mí y a mi familia. Es un paso lindo por el club que me deja cosas lindas y siempre me quedo con lo positivo. La tristeza de no haber sido campeones”.

