Cuadrado confirma su operación: “Quemé todas las opciones evitando una cirugía”

Juan Guillermo Cuadrado fue diagnosticado con una inflamación en el tendón de Aquiles izquierdo, lesión que lo había obligado a realizar trabajo diferenciado por más de tres meses. El pasado 26 de noviembre, parecía encontrarse en condiciones de reintegrarse al equipo e ingresó a los 70 minutos del empate del Inter de Milán ante la Juventus.

Luego de varias recaídas e incesantes intentos por remediar la dolencia con diferentes métodos, al no percibir una mejora definitiva, el colombiano optará por la intervención quirúrgica. Días atrás, la prensa italiana había informado de la posibilidad de acudir a la “solución drástica”, pero no fue hasta este martes 19 de diciembre, que el jugador confirmó su decisión en redes sociales.

“He venido luchando con un dolor en el tendón y he hecho todo lo que un deportista puede hacer para recuperarse, e incluso me he entrenado y jugado con un dolor que por momentos se hace insoportable y no me permite dar el 100%”, señaló en su cuenta de Instagram.

A pesar de los procesos de rehabilitación que llevó a cabo de la mano del club, ninguna alternativa daba los resultados esperados. “Quemé todas las opciones de tratamiento evitando una cirugía, pero los médicos me dicen que podría ser peor si no tomo esta decisión”, afirmó el futbolista de 35 años.

Recientemente, Simone Inzagui, había dado luces de la posible solución. “Cuadrado es un campeón, está lidiando con una lesión que nunca ha tenido en su carrera. Todavía tiene dolores, entrenó con nosotros, pero aún no está en buena forma. Esperemos que su tratamiento le ayude a superar el dolor”, comentó el director técnico.

En su mensaje, Cuadrado reafirmaba su fortaleza. “Siempre he sido un futbolista que entrega todo, que da siempre lo mejor dentro y fuera de la cancha. Me entristece mucho en este tiempo que llevo por no haberlo podido hacer para este gran club que me ha dado una grandiosa oportunidad. Pero con FE en Dios porque él hace que todas las cosas ayuden para bien Romanos 8:28″, concluyó el jugador.

Así las cosas, se prevé que, a finales de diciembre, sea operado y posterior a la intervención, posiblemente estaría alejado de las canchas por tres meses. Sin embargo, todo dependerá del proceso de reacondicionamiento que desarrolle junto al equipo a inicios del 2024.