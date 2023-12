MinTIC incluyó obligaciones de ampliación de red en subasta 5G para llegar a municipios pequeños

Este 20 de diciembre se conocerán los operadores de redes móviles que tendrán el trabajo de ayudar a implementar la tecnología 5G en el país. Lo anterior, debido a que el Gobierno ha estado adelantando el proceso de subasta, en donde participan cuatro operadores: Tigo - Movistar (empresas que se unieron temporalmente para este proceso), Claro, Wom y Telecall Colombia S.A.S. En medio de este panorama, Caracol Radio conversó en exclusiva con Fabián Herrera, director general de la Agencia Nacional del Espectro.

El funcionario aclaró en Caracol Radio que uno de los retos en Colombia es lograr que la ciudadanía comprenda que la operación de la quinta generación de redes móviles traerá grandes beneficios a los ciudadanos. La intención con esta, según Herrera, no solo es tener acceso a un internet más veloz, sino cerrar la brecha de conectividad y que más colombianos puedan conectarse.

Por su parte, el ministro de las TIC Mauricio Lizcano aclaró en Caracol Radio que solo en unos pocos meses se ha estado adelantando el proceso de la licitación y la normativa para la subasta. “El miércoles terminamos un proceso que llevamos ocho meses trabajando.”

Además, el jefe de la cartera de las TIC señaló que el Gobierno garantizará que la implementación de la tecnología 5G no derive en un monopolio. “Todas las empresas pueden quedar con parte del espectro, pueden proponer hasta 80 Hz. Como está diseñada la subasta, no es solo será un ganador, sino que pueden quedar hasta cuatro empresas para que no haya monopolio. El que hace la inversión es el privado, y con esto llega nueva inversión al país. Además, van a llegar recursos para conectividad, y habrá mayor empleo. Todos ganan en este proceso, el Gobierno, los ciudadanos, todos”

“Ministerio de TIC ha incluido obligaciones de ampliación de red para garantizar despliegues en municipios pequeños”

El director general de la Agencia Nacional del Espectro explicó que la intención del Gobierno es romper la brecha digital y para esto incluyó varios puntos que tendrán que desarrollar los operadores móviles que se queden con la subasta de la tecnología 5G.

Herrera aclaró que estos puntos son fundamentales para el Gobierno en medio de la llegada de la tecnología 5G al país. Recordemos que Colombia sería el quinto país de Latinoamérica que tendrá la quinta generación de redes móviles, por lo que pronto los colombianos podrán disfrutar de un internet más veloz.

Tras la subasta, los operadores tendrán que comenzar a instalar infraestructura adecuada. No obstante, Herrera mencionó que lo que se prevé es que las grandes ciudades sean las primeras beneficiadas. Pese a esto, el Gobierno ha detallado que los pequeños municipios podrán gozar también a futuro de la quinta generación de redes móviles.

“Dadas las condiciones de uso de 5G, lo que se puede prever es que los primeros despliegues sean en las áreas más densamente pobladas y más industrializadas. Sin embargo, las áreas de cobertura de estas nuevas redes 5G van a ir creciendo rápidamente a hacia zonas con menos densidades de población y cada vez más alejadas de los grandes centros poblados”.

En ese sentido, el director general de la Agencia Nacional del Espectro señaló que con la subasta los operadores asumirán una serie de responsabilidades y obligaciones que implican un trabajo en beneficio de todos los colombianos. “Para facilitar ese proceso de conectar el país con 5G, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha incluido algunas obligaciones de ampliación de red de despliegue de infraestructura en algunas zonas puntuales del país”

“Con estas obligaciones se busca garantizar que esos despliegues de infraestructura no se realicen solamente en esas grandes ciudades, sino que también se lleven a municipios con menores poblaciones para promover el cierre de la brecha digital a lo largo y ancho del territorio nacional”, agregó

Banda de 3.5 gigahertz

Por otra parte, el funcionario aclaró que esta tecnología podrá implementarse en el país gracias a la banda de 3.5 gigahertz. Esta es “pionera para el despliegue y prestación de servicios de 5G en la gran mayoría de países alrededor del mundo”.

De esta forma, el Gobierno espera mayor cobertura, lo cual significa que un mayor número de dispositivos podrán conectarse sin presentar dificultades, y se verán buenas velocidades de transmisión de información, y de datos.