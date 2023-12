Habitantes de Ruitoque protestan por irregularidades en el suministro de agua

Bucaramanga

Desde las 7:00 a.m. hoy lunes 18 de diciembre habitantes de la vereda Ruitoque en Floridablanca se organizaron para salir a protestar de manera pacífica en en la entrada esta vereda, es decir en frente a la estación de servicio Tiger Market en plena vía nacional.

Cansados de las irregularidades en el suministro de agua potable la comunidad manifestó que “desde hace un año hemos venido sufriendo la inclemencia de la suspensión de este líquido vital. La suspensión de agua es bastante contínua cuando hay festividades, puentes y en especial en esta temporada de diciembre”, comentó el líder cívico Heli Fiallo Oviedo.

Aseguró que los afectados no solo son los habitantes en Ruitoque, también en otras zonas rurales de Floridablanca, Girón y Piedecuesta. “Hace un año en esta temporada tuvimos una situación difícil, el agua la estaba suministrando por 1 hora o hasta 15 minutos”.

El líder social señaló que no están de acuerdo con el convenio que hizo la Piedecuestana de Servicios Públicos con la empresa de gestión Aqualia.

“Prometen que van a construir un acueducto para el servicio directo, cosa que no se dio porque ya terminó la administración actual. No entenemos por qué años anteriores no sucedía esto. Ahora cuando llega el agua con baja presión, esta acción le afecta el suministro a algunas personas”, agregó Fiallo Oviedo.

En la marcha pacífica estarán líderes sociales, organizadores, presidentes de acción comunal y habitantes de varias veredas del área metropolitana de Bucaramanga.