Alberto Suárez aclara las dudas, ¿estuvo cerca de llegar al Deportivo Cali?

Alberto Suárez es el nuevo entrenador del Real Cartagena. El colombiano de 62 años estuvo en los micrófonos de Caracol Radio hablando sobre cómo se dio su contratación por el equipo de la costa, además de asegurar que estuvo cerca de llegar al Deportivo Cali.

Sobre su posible llegada al equipo caleño, Alberto Suárez afirmó que sí estuvo cerca, sin embargo no hubo claridad en la contratación: “Al final decidí direccionarme totalmente con el Cartagena. No había claridad en la contratación. Ellos andan en un momento complejo de definir el proyecto y lo que puedan estructurar para el 2024 con un momento futbolístico y económico muy difícil. Se requería de mucho tiempo y yo no tenía mucho tiempo para definir. Ya había adelantado las conversaciones con Cartagena y no queriá quedarle mal a nadie. El proyecto del Cartagena es muy valioso”.

Objetivo con el Real Cartagena: El objetivo es ascender. Armar un equipo que pelee el ascenso. Es un año, después miraremos en base a los resultados qué puede pasar. Ha habido un compromiso total por parte del gobierno departamental y municipal. Todo el mundo anda con la ilusión de que Cartagena vuelva. Es una necesidad, no solo para la región, sino para el país tener ese referente arriba.

Refuerzos: Estamos en ese tarera, de encontrar hombres que nos den una mano. Se requiere un gran compromiso porque, para nadie es un secreto, 12 años en la B, implica que no se han hecho todas las cosas como se tenían que haber hecho. Tenemos que corregir el camino y darnos la opción de disputar esa final que nos lleve a la A. No hay ningún hombre definido. El día de mañana se firmarán contratos y hay muchos equipos buscando jugadores. Decir un nombre es difícil porque seguramente habrán otras propuestas que nos hagan cambiar de opinión

¿Por qué no se dió la contratación por el Cali?: Por un lado, se hablaba la reestructuración del proyecto y del otro lado estaba el profe trabajando. No es que no sea serio porque eso lo hace todo el mundo. Nadie hace un cambio sin tener el plan ya diseñado. Era mejor dejarlos en libertad, fueron varios socios que se acercaron. Yo no quería entrar en ese juego.

Escuche la entrevista completa