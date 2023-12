Nairo Quintana confirma su participación en el Tour Colombia

Nairo Quintana | Foto: Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images / NurPhoto

Nairo Quintana se alista para el World Tour de la próxima temporada y ya se encuentra en la concentración de Calpe junto a su nuevo equipo, el Movistar Team, con el que correrá en 2024. En horas de la mañana del domingo 17 de diciembre, en la cuenta oficial de la escuadra, publicaron un video con declaraciones del colombiano en sus primeros días junto a sus compañeros.

Luego de más de un año sin competir, posterior a su salida del Arkéa-Samsic, a causa de la sanción que recibió por parte de la Unión Ciclística Internacional (UCI), por consumo de Tramadol en el Tour de Francia 2022, el pedalista regresará al ruedo, siendo el Tour Colombia su primera parada.

“Han pasado años y la ilusión no se ha perdido, pero también debemos ser realmente conscientes, realistas y sin engañar a nadie. Lo que más me llena y me motiva es poder colocarme el dorsal y arrancar esas primeras competiciones”, señaló el boyacense al ser cuestionado sobre ‘el sueño amarillo’.

Respecto a su preparación, afirmó estar en un buen momento. “La pedalada está muy bien, fuerte y redonda. Tenemos que ir poco a poco viendo la temporada, comenzamos con el Tour Colombia, que será un gran indicador, se da muy temprano, pero algunos dirán que sirve para mostrar el punto en el que estamos y vamos a estar para buscar esa mejoría y conseguir los objetivos del equipo y los personales”, mencionó.

Los resultados de sus primeros entrenamientos son prometedores. “Lo de la bici es lo menos duro, la verdad que disfruto, me gusta mucho entrenar y con mis compañeros estamos muy bien”, señaló ante las cámaras del canal oficial del equipo.

Pronóstico para 2024

El primer reto será el Tour Colombia UCI 2.1 que se correrá del 6 al 11 de febrero. “Ahora apresurarnos a decir, voy a ganar, voy a hacer, voy a enfrentarme, es complicado. Lo importante es que la motivación está, en este reinicio siento que con las grandes oportunidades que tengo ahora, tengo que aprovecharlas, disfrutarlas y cada día me motiva a dar el máximo, a dar lo mejor”, mencionó Nairo respecto a las expectativas del año entrante.

Se mostró motivado con sus aliados de equipo. “Trabajando de esa manera, conjuntamente con el equipo, contagiándonos de esa juventud que hay ahora, con corredores nuevos, jóvenes y polivalentes, seguramente este año el equipo vuelve y da también un paso hacia adelante”, comentó.

Finalmente, habló sobre su próxima visita a su tierra natal, donde espera tener un buen inicio de temporada y a su vez mostrarle al mundo lo que es Colombia. “Les enseñaré mi tierra, donde nací, donde viví, por donde entreno, que es la zona donde va a ser toda la carrera y siempre bienvenidos”, concluyó.