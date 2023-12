Belmer Aguilar, sorprendido con su salida del Chicó: “No sé cómo descifrar la situación”

Boyacá Chicó informó sobre la no continuidad del director técnico Belmer Aguilar y su asistente Bonner Mosquera. En diálogo con Deportes Caracol, el entrenador se mostró sorprendido por la decisión que tomaron las directivas, pero a su vez manifestó que tomó la situación con grandeza y altura, además de agradecer por la oportunidad.

Cuando se le cuestionó por qué se produjo su salida, indicó: “La misma pregunta me hago yo. Habíamos hablado muy bien, desde antes del todos contra todos y ya habíamos empezado a planificar y perfilar el equipo que se quería para el 2024. El jueves en la noche me doy cuenta del comunicado”.

“Primero el presidente Nicolás y ya el dueño había dado las indicaciones de la no continuidad de Belmer Aguilar y el asistente. Recibo la noticia con grandeza y con altura y con gratitud con la familia Pimentel, los jugadores y el staff que me apoyó (...) No tengo respuesta. Tengo la pregunta y no sé cómo descifrar la situación”, agregó al respecto.

Respecto a su relación con Eduardo Pimentel, máximo accionista del club, dijo: “Fue una comunicación y relación directa, al día a día, entendiendo los cargos, los poderes y con todas las personas de la directiva bien, con todos muy bien, trabajando en el mejoramiento de la institución”.

Sobre su intención de seguir dirigiendo, se mostró positivo y a la espera de propuestas. “Desde que di el primer paso, ya me encariñé y la entendí y cada vez la entiendo más. La idea está presente, latente, está todo muy firme, muy convencido, la preparación siempre va a estar en mi día a día y las oportunidades son bienvenidas, tanto la A como la B”.

Delvin Alfonzo

Respecto a la situación del eventual fichaje del lateral venezolano por Millonarios, manifestó que no era la persona correcta para referirse al tema, pero reveló que le dieron indicaciones al jugador para que pueda llegar preparado a la institución bogotana.

“Me acercan a comentarme de la posibilidad y el interés de Millonarios por Delvin Alfonso y les dije que no era la persona indicada para hablar de ese tema. Nosotros lo que podemos hacer es darle indicaciones de lo que puede ser su llegada a Millonarios, a qué se va a enfrentar, qué va a vivir y la responsabilidad, teniendo en cuenta que lo que él haga va a replicar en un futuro en una institución. La institución le ayuda a que salga, pero es un gana a gana, les dije a las personas que conmigo no es. Lo importante es que ganen todas las partes, Chicó, Millonarios y el jugador”, destacó.

“Es un hombre demasiado rápido que tiene carácter, ahora el tema es entender el contexto de donde va a llegar y lo que significa Millonarios. Debe crecer hasta en su manera de hablar y de vestirse, se lo decimos para que no llegue a sorprenderse sino alineado. Es un jugador que le puede aportar mucho a Millonarios y Millonarios a él. Es muy ofensivo, y está más aplicado en defensa”, añadió sobre el jugador de 23 años.