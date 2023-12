Gerente de hospital en el Valle exigía dinero a médicos para ayudar a político

Algunos galenos habrían accedido a dicha exigencia para no perder el empleo. Foto vía Getty Images. / Andrzej Rostek

Cali

Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación judicializó a Jennia Holguín García, gerente del Hospital Kennedy de Riofrío, Valle del Cauca, dentro de la investigación que se adelanta por el delito de concusión, en calidad de autora.

La Gerente del Hospital, entre septiembre del año 2021 y marzo del 2022, al parecer, habría exigido al personal del cuerpo médico 100 mil pesos mensuales, supuestamente, para ayudar a un político que apadrinaba el hospital.

Según la Fiscalía, algunos galenos habrían accedido a dicha exigencia para no perder el empleo; otros renunciaron y quienes no habrían pagado dicho monto no se les renovó el contrato.

Ante lo anterior, un fiscal de la Seccional Valle del Cauca, solicitó orden de captura en contra de la mujer, la cual fue materializada por personal del CTI, el pasado 13 de diciembre, en esa localidad.