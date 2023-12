Zarpó a la Antártica desde Buenaventura el primer buque científico hecho en Colombia

Cali

El presidente de la República, Gustavo Petro, presidió este jueves 14 de diciembre de 2023, presidió el Zarpe del Buque ARC “Simón Bolívar” de la Armada, que partió desde la Sociedad Portuaria de Buenaventura para cumplir con la X Expedición de Colombia hacia la Antártica 2023-2024, que tendrá una duración de cuatro meses.

El Capitán de Fragata Jahir Andrés Robledo Leal, es el comandante de este primer buque de investigación científica marina construido en Colombia.

En sus más de 25 años de servicio en la Armada de Colombia, Robledo se ha desempeñado cuatro veces como comandante en diferentes buques oceanográficos, entre ellos, se destaca su paso por el ARC “Providencia” desde el que navegó en desarrollo de diferentes investigaciones en el Caribe y Pacífico colombianos.

Ampliar

El nombre del Capitán Robledo se suma a la lista de los nueve predecesores que ya cumplieron con estas misiones hacia el continente blanco, un privilegio que reconoce lo tomó por sorpresa.

“Es una responsabilidad muy grande que me da el alto mando naval en ese propósito de seguir fortaleciendo nuestra capacidad de adelantar estudios en el corazón del planeta, un importante lugar del mundo que, sin lugar a duda, brinda elementos que nos servirán no solamente en Colombia, sino a todos los países que adelantan investigaciones en bien del planeta. Me siento muy orgulloso de contar con un grupo de hombres y mujeres conscientes de la misión que vamos a desarrollar y vamos a zarpar con todo el ímpetu para llevar en alto la bandera de Colombia en la Antártica”, señaló.

El buque ARC “Simón Bolívar”

La construcción del buque ARC “Simón Bolívar”, obedece a un planeamiento estratégico al que la Dirección General Marítima y la Armada, le apuntaron desde varios años atrás, con el objetivo de renovar la flota de buques oceanográficos del país, puesto que algunas de estas unidades ya habían alcanzado el tiempo de vida útil.

El ARC “Simón Bolívar” es el buque más completo en todos los escenarios, ya que tiene una capacidad de investigación geológica marina que le permite adelantar todo tipo de estudios oceanográficos e hidrográficos. Pero, sin lugar a duda, lo que lo destaca es la capacidad para poder desarrollar investigaciones en suelo antártico.

“Esta unidad tiene un casco polar que nos permite contar con seguridad durante la navegación realizada en climas extremos. Además, cuenta con tecnología de punta y un casco silencioso, que permite que todos los datos que se recopilen sean provechosos. Es la mejora continua de todos nuestros anteriores buques y por eso, nos llena de orgullo porque es el más grande construido por manos de hombres y mujeres colombianos en los astilleros de Cotecmar”, señaló Robledo.

Ampliar

Con una eslora de 83 metros, manga de 16 metros y un desplazamiento de 3.250 toneladas, esta embarcación dispone de un puente con visión de 360 grados, así como un diseño de casco ICE clase 1C, que le permite operaciones en climas extremos, está dotado con una plataforma de vuelo adaptada tanto para operaciones diurnas como nocturnas, así como un hangar para helicópteros.

Cuenta con una plataforma para trabajo científico y dispone de un bastidor (tipo A) en la popa. Su diseño le permite la navegación y exploración polar, gracias a su cinturón de hielo (lámina reforzada de dos metros en la zona de flotación) y a su sistema de posicionamiento dinámico, que garantiza la estabilidad y la posición.

Además, posee equipos de levantamiento de carga como grúas pórtico en A de 10 toneladas, equipos oceanográficos que se pueden sumergir hasta 7.000 metros, equipos para medir las columnas de agua y con los que se pueden censar hasta 9 mil metros de profundidad, ecosonda Multihaz de alta resolución para aguas profundas, con un alcance de hasta 11 mil metros de profundidad y un ancho de franja de barrido de hasta 140°.

Dotado con modernos laboratorios para el análisis, clasificación y conservación de diferentes muestras, entre otras importantes características técnicas y metodológicas, el ARC “Simón Bolívar” inicia en firme su historia en el mar, al escribir las páginas de la bitácora de un hecho trascendental en la historia del desarrollo marítimo y científico del país, como embajador de la X Expedición de Colombia a la Antártica 2023-2024.