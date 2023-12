No hay respuesta para docentes que no pasaron concurso de mérito

Cúcuta

En Norte de Santander más de dos mil educadores se encuentran sin respuesta a su futuro laboral. No ganaron el concurso de mérito y quedaron por fuera de las plazas que habían venido ocupando desde hace varios años.

Pero la primera respuesta es que no hay una solución a corto plazo para ellos. David Alvarado, secretario de educación de Norte de Santander dijo que “se entiende sus protestas, porque el tema para ellos es el trabajo de cada uno de ellos, es importante que la opinión pública tenga presente que son docentes provisionales y que además no pasaron el concurso. Los que sí pasaron también tienen derecho, tienen el mérito y son los docentes que se van a posicionar a partir del nueve de enero del próximo año. Ellos van a continuar en algunas lochas que son loables y las entendemos desde la Gobernación, pero es un tema que le corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil donde no tenemos el alcance”.

La otra cara de este proceso es el magisterio, uno de los voceros de Asinort, Orielso Torrado, señaló que esto requiere toda la atención del Estado “el problema de los docentes provisionales continúa, dentro del marco de una reclamación justa y directa que venimos haciendo para que el Gobierno Nacional reconozca en estos docentes el tiempo laborado en las zonas de conflicto. Los maestros provisionales sin afectar aquellos que ganaron el concurso, seguimos en la lucha, desde este escenario reclamamos al Gobierno Nacional que asuma esta responsabilidad y permita a nuestros maestros retomen una solución que pueda generar estabilidad laboral a estos docentes”, concluyó.