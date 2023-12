7 alimentos que ayudan a aumentar glúteos y piernas, ¿es necesario hacer ejercicio?

Llevar una alimentación saludable representa para los consumidores múltiples beneficios; pues, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) una dieta saludable contribuye a la protección de la malnutrición en todas sus formas, así como las enfermedades no transmisibles, entre ellas la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer.

A su vez, así como indica esta autoridad mundial en salud, las personas que no llevan una dieta saludable y no realizan actividad física ponen en riesgo su salud y su equilibrio corporal. Sin embargo, varias personas, además de llevar un estilo de vida saludable, quieren tener un cuerpo tonificado y en forma, por lo que aquí le contamos cuáles son los alimentos que no pueden faltar en su dieta si su objetivo es aumentar el volumen de sus piernas y glúteos.

7 alimentos que ayudan a aumentar glúteos y piernas

De acuerdo con los expertos en nutrición del portal ‘Welthy Magazine’, una revista especializada en investigaciones e información de salud, estos son los alimentos imprescindibles si busca aumentar la masa muscular de esta parte del cuerpo:

1. Carnes magras: se refieren a los cortes que contienen menos de un 10% de grasa, como la carne roja, recomendada para el consumo solo una vez por semana, y carnes blancas como el pollo y el pavo.

2. Pescados: cualquier tipo de pescado funciona para este objetivo; sin embargo, se recomienda evitar los fritos y las salsas en estas preparaciones.

3. Lácteos bajos en grasa: también llamados descremados, estos son perfectos para aumentar la masa muscular en las piernas y glúteos, como yogures, quesos y leche.

4. Cereales integrales: su alta fuente de fibra es crucial para lograr este objetivo.

5. Legumbres: debido a su índice glucémico bajo y su contenido reducido de grasa, son alimentos aliados, como lo son las lentejas, garbanzos, entre otros.

6. Frutas y hortalizas: su alto aporte de fibra y vitaminas son muy relevantes para ganar músculo en estas partes del cuerpo.

7. Huevos: según estos expertos, la mayor parte de sus proteínas están en la clara, mientras que las grasas se concentran en la yema, por lo que muchos deportistas prefieren consumir únicamente la clara; no obstante, se menciona que el huevo es un alimento muy completo y con una multitud de nutrientes ideales para tonificar el cuerpo.

Además, el portal especializado señala que, además de estos alimentos, los nutricionistas y entrenadores personales recomiendan ingerir mínimo de 2 litros de agua diarios para hidratar bien el cuerpo, así como dormir 7 u 8 horas cada día.

¿Es necesario hacer ejercicio para ver los resultados?

Aunque la dieta es clave para lograr resultados óptimos, el ejercicio puede ser fundamental para la construcción de músculo en estas partes del cuerpo; pues, aunque bajar de peso sí podría llegar a ser posible sin hacer ejercicio, si desea aumentar los glúteos y piernas, el ejercicio es muy relevante.

Según un artículo publicado por el especialista en Nutrición y Medicina del Deporte, Nicolás Jorge Rufino, la alimentación sana y la actividad física es clave para llevar una mejor calidad de vida y lograr los resultados que se desean; no obstante, especifica que la rutina de ejercicios debe estar indicada por un profesional y menciona que, al ingerir alimentos, es importante esperar a que el cuerpo haga digestión para poder hacer actividad física: “El tiempo adecuado y que se sugiere son unas dos o tres horas, ya que los alimentos tardan, en promedio, cuatro horas para su digestión en el intestino delgado, y si realizamos ejercicios demasiado pronto podemos llegar a sufrir, en algunos casos, dolores estomacales, náuseas, vómitos, mareo y hasta calambres, debido a la contracción de los músculos y la necesidad extra de oxígeno.”