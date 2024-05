Caracol Digital ​ Estamos volviendo a 1998: exdefensor Negret sobre violencia en Cauca

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, Carlos Negret, exdefensor del pueblo, caucano y experto en temas de conflicto, dijo que el país regresa a 1998 ante el desgobierno del orden nacional y que tiene que ver con el Ejército, la Policía y la Armada, “no puede ser que haya una asonda contra la Armada en el río Micay para que no navegue”, con lo cual, dijo que la pregunta es cuántas masacres y lideres asesinados necesitamos para que el Ejército y Policía vaya y despache en el Cauca que está tomado por el EMC.

Negret aseguró que estamos en este punto porque no se está en los territorios ni en las zonas afectadas, “hay que preguntar qué pasó en el Ejercito con la orden de tomar las zonas cocaleras y hacer trabajo con el sector empresarial para cultivar café y frutales; no han hecho nada”. También dijo que una de las preocupaciones es cuántos policías habían esta mañana, “no creo que Morales tenga más de 10 policías, ese abandono es muy difícil, les dan pocos efectivos y Morales es un municipio que colinda con Suarez, López de Micay y Tambo, es una zona de tránsito de hoja de coca y de cocaína”.

De otro lado, dijo que se necesita que los recursos lleguen a las zonas afectadas porque las capacidades las tiene el Ejército y la Policía.

Por último, dijo que es necesario que sectores empresariales, cámaras de comercio, comité intergremial trabajen juntos, pero generando también seguridad desde el Estado, “es necesario que le crean a los caucanos y a toda esa masa de trabajadores del departamento para generar empleo, necesitamos que los recursos lleguen en materia social, educación, vías, salud, pero llevamos dos años y no nos ha llegado ni salud ni educación y la paz total, que es el prisma del gobierno, no llegó al departamento porque alzados en armas no le hacen caso”.