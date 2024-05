Atentado en el Cauca: ¿Qué debe hacer el Gobierno con las negociaciones y cese con el EMC?

En Hora 20, el análisis a una jornada de violencia y dolor en el país tras los ataques del Estado Mayor Central en Cauca y Valle del Cauca, el análisis a lo que implican estos ataques para la agenda de paz y los ceses al fuego.

El debate sobre las formas en que se debe atender estas zonas del país en términos de seguridad. Después una mirada a fondo y a los efectos del borrador del modelo de participación de la sociedad civil que presentará el Comité Nacional de Participación a la mesa de diálogos con el ELN.

Esto es lo que opinan los panelistas sobre la situación

María Victoria Llorente:

Por su parte, la directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, planteó que hay deterioro de la situación en regiones donde los grupos atacan de manera inclemente, “la situación se deteriora desde el año pasado y hay zonas de disputa”, sin embargo, dijo que no se entiende que parece obvio que se iba a dar esta arremetida, se ve es una respuesta reactiva ante los hechos de violencia.

Además, manifestó que no ve que levantar el cese al fuego con estos otros grupos vaya a tener un impacto en lo que pasa en el suroccidente, “eso ya es parte de un proceso diferenciado, pero sí creo que se requiere una revisión de la mesa de negociación con el EMC porque no es claro para donde va. Lo que hace “Andrey” es claramente una amenaza”.

Sobre el manejo de la Fuerza Pública, dijo que no solamente está el tema del miedo jurídico porque eso es algo que ronda a la Fuerza Pública desde hace mucho tiempo, “sí veo un tema de desmoralización desde hace mucho tiempo”. Por último, dijo que la confusión que crea esto de un cese en un lugar, después se suspende, etc. Una situación de cese inentendible para poderlo manejar y con protocolos que no se cumplen”.

Ariel Ávila:

Para el senador de la república de la Alianza Verde, experto e investigador en temas del conflicto, el EMC no es un ejército vertical, tampoco es una federación, “es más bien una confederación como funcionaron los paramilitares. Son 28 grupos de disidencias y el 60% está por fuera de la negociación”.

También explicó que se debe suspender cese al fuego porque cuando este se levanta en Valle, Cauca y Nariño, la disidencia traslada sus mandos al sur del Tolima y Huila, con lo cual, planteó que se debe levantar el cese mínimo en esos dos departamentos, pero que realmente debería ser en todo el país.

Resaltó que la negociación con el EMC no va para ningún lado y que se debería levantar, “no creo que el bloque en Catatumbo negocie porque el día que lo haga, el ELN barre con ellos”, además, consideró que una cosa es lo mal que va la negociación y otra cosa es en lo que va la política de seguridad, “la inteligencia militar está totalmente destruida, eso no se ha organizado y no veo recomposición de la inteligencia militar”.

Juan Camilo Restrepo:

El exministro, exjefe de la delegación del gobierno en diálogos con el ELN, excongresista y columnista, las acciones violentas del EMC pueden estar dirigidas a ser un intento para restablecer el cese al fuego, “pero no creo que sea un momento oportuno, creo más bien que hay que reforzar las acciones militares que contrarresten las acciones de organizaciones armadas”.

Comentó que se debe exigir resultados del alto gobierno a quienes están frente a estas operaciones, “hay que planear, actuar y exigir resultados, no puede haber concesiones con estos grupos”.

De otro lado, dijo que estamos presenciando una faceta de la crisis de la paz total, la crisis de la improvisación, “se firman compromisos sin protocolos y se les da categoría de responsables políticos a grupos que no lo tienen”.

Carlos Augusto Chacón:

Por último, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y miembro del Comité Nacional de Participación, manifestó que es lamentable la situación y considera que parece que volvemos al pasado, “este es el resultado de las negociaciones con muchos grupos y de reconocerles carácter político; vemos un desenlace desafortunado”.

Fue claro en recordar que se ha resaltado la importante de desarrollar capacidades en seguridad para recuperar control territorial y contener la expansión de armados, “el EMC está fragmentado y se equivocaron quienes decían que esto era una dinámica muy local”.

Sobre el borrador del modelo de participación en la mesa de diálogos con el ELN, dijo que esto realmente es un proceso constituyente a partir de los temas que se incluyen, “esto es sustituir la Constitución de 1991 y poderes constituidos, eso no lo podemos definir en una asamblea popular. Que se quiere reforma política, pues muchos la quieren, pero eso no se debe definir bajo un mecanismo de participación en los diálogos con grupo armado”.