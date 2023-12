“Todavía no me lo creo” empresario liberado por el ELN

Bucaramanga

Con la voz entrecortada, Fabián Camilo Arias, el empresario ocañero que vive en Bucaramanga junto a su esposa y dos hijos celebró su regreso a la libertad después de haber estado secuestrado durante dos meses y medio.

El hombre de 34 años de edad narró a Caracol Radio que no sale del asombro de haber regresado a su hogar luego de haber sido raptado de la puerta de la vivienda de su mamá en la ciudad de Ocaña, Norte de Santander, en donde compartía una celebración familiar.

Latinoamérica Unida Dona, campaña con la que buscan abastecerse de sangre en Bucaramanga

“Todavía no me lo creo, anoche me parecía mentira y lloro de felicidad. Yo estuve secuestrado por el ELN pero no tenía mucha comunicación, estuve más bien encerrado y es muy poco lo que uno alcanza a hablar con ellos. Eso ya tenía su plan porque del lugar de donde me llevaron no soy, yo vivo es en Bucaramanga y estaba en una reunión familiar cuando eso pasó”, dijo Arias.

Desde su libertad, pidió a los grupos al margen de la ley suspender los secuestros en el país y avanzar en los diálogos de paz.

1/4 En zona rural del #Catatumbo fue entregado, a una misión humanitaria liderada por la @DefensoriaCol, a través de la Regional #Ocaña, y la Iglesia Católica, Fabián Arias, quien se encontraba privado de su libertad desde el 2 de octubre del presente año. pic.twitter.com/nSWHGh6Nyh — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) December 12, 2023

“Es difícil que esto le esté pasando a la gente que genera empleo generando futuro en una región golpeada por la violencia como lo es el Catatumbo. El secuestro es el peor crimen que puede existir, le pido al gobierno a la mesa de negociación que no solo con el ELN sino con todos los grupos que por favor le pongan fin a esto. Hay muchas familias sufriendo esto”, agregó el recién liberado.

Levantan bloqueo en la vía Bucaramanga - Bogotá

El empresario del sector farmacéutico había sido secuestrado el pasado 2 de octubre en Ocaña, Norte de Santander, ciudad de donde es oriundo.