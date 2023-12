“No hubo respuestas a nuestras preocupaciones”, gobernador electo de Antioquia

Antioquia

Gobernadores de todo el país se dieron cita en la Casa de Nariño en Bogotá, convocados por el presidente Gustavo Petro para sostener un primer encuentro tras haber sido elegidos en las elecciones regionales de octubre.

Andrés Julián Rendón, el mandatario seccional electo de Antioquia, aseguró que no recibieron respuesta a los cuestionamientos planteados desde esta región.

“El tema de la seguridad se abordó más desde casi como un análisis global de la seguridad mundial y lo que acontece con el mercado ilegal de las drogas, pero de ahí a platanizarlo y a llevar las soluciones concretas como una que nosotros pedíamos puntualmente, tener más pie de fuerza policial, no solo en Antioquia sino en cualquier rincón del país, eso no se tocó, tampoco la necesidad de buscar alternativas para terminar nuestras vías de cuarta generación y no se planteó nada de la petición que hicimos de prorrogar la delegación minera que necesita el departamento, entre otras cosas porque le sirve más a la misma nación tener eso en cabeza del departamento y no centralizado como tantas funciones que tiene el gobierno nacional que no se hacen de la mejor manera”, finalizó el mandatario seccional entrante.