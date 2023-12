Los detalles de la reunión entre el presidente Petro y los gobernadores 'no aliados'

Colombia

Más de 3 horas duro el esperado encuentro en la Casa de Nariño entre el presidente Gustavo Petro y los 18 gobernadores electos que se han declarado como ‘independientes o en oposición’ al gobierno del Cambio.

En el encuentro se abordaron temas como educación, transición energética, líneas férreas, vías terciarias y economía popular, todos estos articulados con el plan nacional de desarrollo

Sin embargo, para el gobernador electo de Antioquia Andrés Julián Rendón en este encuentro no hubo respuestas claras por parte del presidente a las preocupaciones de los mandatarios.

“No solamente planteé yo, sino muchos de mis compañeros no tuvo respuesta, este fue un primer diálogo, es el primer camino de trabajar en línea institucional con todo lo que exige la población colombiana y pues ojalá en los próximos encuentros eso pueda tomar lugar”, señaló.

Rendón aseguro que falto profundidad en temas como seguridad, drogas y vías terciarias: “El tema de la seguridad se abordó más desde un casi como un análisis global de la seguridad mundial y lo que acontece con el mercado ilegal de las drogas, pero de ahí a platanizarlo y a llevar las soluciones concretas como una que nosotros pedíamos puntualmente de tener más pie de fuerza policial no solo en Antioquia y no en cualquier rincón del país, eso no se tocó”, cuestionó.

Sin embargo, la consejera de Regiones, Sandra Ortiz, este encuentro elimina cualquier tipo de ‘rivalidad’ o ‘diferencia’ entre el presidente y las autoridades locales.

“Estamos unidos todos para sacar el país adelante, yo lo dije hace un minuto en intervención con ellos, afuera estamos a punto de dos guerras mundiales y nosotros tenemos que unirnos como país. Aquí somos un equipo y vamos a trabajar todos por este país porque ese es el compromiso que tenemos y que tiene el señor presidente desde el gobierno nacional, sacar adelante a Colombia, así como estamos hoy, unidos todos, aquí no hay gobernadores ni rojos, ni amarillos, ni verdes y no somos un solo país para sacar a un gran equipo”, añadió.

Por último, la gobernadora electa de Valle del Cauca señaló que fue un encuentro muy productivo que deja atrás los problemas que hubo en campaña.

“Lo más importante es trabajar por el país, trabajar por las comunidades, articularnos, trabajar juntos y eso pues es lo que el presidente quiere y debe dejar en las comunidades y nosotros también que tenemos unos compromisos para poder mejorar las condiciones de vida de todas esas comunidades que lo están esperando y por supuesto yo creo que esta reunión ha hecho posible que podamos unirnos más, que podamos escuchar cuáles son las prioridades del gobierno nacional”, agregò.