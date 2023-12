“Siempre le duele a uno que lo que uno más quiere no pueda inaugurarlo”, alcalde de Nobsa

Tunja

El alcalde de Nobsa, Alfredo Niño Sierra, es uno de los nominados como mejor gobernante por Colombia Líder, el mandatario que llegó a la administración del municipio bajo el eslogan “Es el camino al bienestar”, aseguró que el hecho de estar entre los finalistas es un reconocimiento al esfuerzo y la transformación que ha tenido su población desde su administración.

“Es un reconocimiento que uno no se espera porque nosotros con todas las dificultades que tuvimos en este gobierno, en este cuatrienio nos pasó de todo y siempre el esfuerzo fue grande, pero al final se lograron cosas y que alguien se lo reconozca uno pues es muy meritorio, para nosotros, para nuestro municipio, darle visibilidad a lo que hemos hecho y el trabajo en equipo”, dijo Niño Sierra.

Afirmó que su mayor logro fue unir las fuerzas vivas de su municipio para trabajar hacia un bien común que benefició a su población.

“El mérito nuestro es haber podido unir la empresa privada, empresas como Acerías Paz de Río, la Administración municipal, el Consejo municipal, las Acciones comunales y la comunidad en pro de un fin, y esa finalidad, fue transformar nuestro municipio urbanísticamente, crearle un modelo económico sostenible a través del sector del turismo, para que empecemos a migrar de unos oficios y una parte económica que tenía el municipio como las Caleras, el problema de la polución, el problema de la parte industrial que no es tan limpia y empezar a migrarlos hacia el turismo, eso es meritorio y eso es lo que ha revisado Colombia Líder, como una experiencia exitosa que vale la pena replicarla y visibilizarla a todos los colombianos”, explicó.

A pesar de que se mostró satisfecho con su gestión como alcalde y deja al menos cuatro parques temáticos, vías, entre otras obras, aceptó que se va con cierta nostalgia porque afirma, que faltaron un par de proyectos que no alcanzará a inaugurar.

“Hay una cosa que sí me dolió bastante, que fue una obra muy bonita, era una plazoleta de comidas El Telar, esa me la había financiado el Ministerio de Comercio pero con todos los cambios, la Ley de garantías, los cambios de gobierno y todo eso, no se alcanzó, eran unos recursos importantes, eran $5.300 millones y que al final tuvimos dificultades con los predios y no logramos sacarlo adelante; y la otra obra, lo que más quiero yo que ha sido mi Parque Temático de la Campana, que lo estoy dejando en un 80% en obra pero financiado al 100% y que va a estar terminado por ahí en febrero, entonces, siempre le duele a uno que lo que más quiere uno no lo pueda inaugurar, ese es uno de los grandes dolores que nos quedan”, manifestó.

