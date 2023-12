Llega nuevo comandante a la Trigésima Brigada del Ejército

Cúcuta

Este martes se realizó el cambio de mando de la comandancia del Ejército Nacional en Norte de Santander. Finaliza sus funciones el coronel Ángel Fernando Carvajal Rojas y recibe el coronel Mario Geovanni Contreras Guineme.

En el campo del batallón de servicios del Catón Militar San Jorge se llevó a cabo la ceremonia de la trasmisión de mando con la presencia de autoridades del orden departamental.

El coronel Mario Geovanni Contreras es un bogotano de 51 años quien tiene experiencia en Norte de Santander donde ya estuvo en 2013 como oficial de operaciones de la brigada móvil 30. Actualmente tiene la tarea de comandar doce mil hombres en esta región.

Recibe siete dependencias de las unidades militares.

1. Policía militar, batallón de servicios, logística y provisiones a las tropas que están en el área.

2. Batallón de ingenieros que está en Tibú. Encargados de mejoramiento de vías, trabajos con la población y seguridad.

3. Batallón de artillería que tienen jurisdicción en Sardinata.

4. Grupos Maza. Caballería mecanizada número cinco de seguridad en el área metropolitana y de frontera.

5. Batallón de infantería ubicado en Pamplona quienes se encargan de la seguridad de los municipios de occidente.

6. El grupo Gaula militar de Norte de Santander.

7. El batallón de instrucción de entrenamiento y reentrenamiento número 30 ubicado en Salazar de Las Palmas.

8. Batallón de fuerzas especiales urbanas.

El nuevo comandante dijo a Caracol Radio “soy un soldado de infantería que ha desempeñado todos los cargos en el ejército desde haber prestado el servicio militar voluntario, hasta llegar al día de hoy de coronel y si Dios y la virgen me lo permite próximamente brigadier general”.

Destacó que a su paso por Norte de Santander hace una década “estuve aquí en el grado de teniente coronel y me desempeñé como oficial de operaciones de la brigada móvil 30 en ese momento que tenía puesto de mando en La Gabarra, y me siento muy honrado para seguir contribuyendo a la paz y a la prosperidad de la región”.

Manifestó también que “me voy a centrar en factores de inestabilidad que tenemos en la jurisdicción, pero siempre basados en el derecho internacional, en el respeto por los derechos humanos e inculcarle que primero está la protección de la sociedad civil”.

Frente al complicado panorama de seguridad que enfrenta esta región, señaló que “para eso estamos preparados porque son 32 años de carrera en la vida militar y yo creo que a lo largo de estos 32 años en los que he estado no solo en Norte de Santander sino también en Santander y en diferentes regiones del país, donde he diferenciado los diferentes factores de inestabilidad y así mismo estamos preparados para actuar en paz, o en caso de que se necesite utilizar las armas de la República”.

En los próximos días el coronel Mario Geovanni Contreras asciende a su grado de brigadier General.