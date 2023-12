Gobernador solicitó cancelar junta ordinaria del Metro de Medellín

Antioquia

En una carta enviada por el Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, al alcalde encargado de Medellín, Óscar Hurtado y a los miembros de la Junta Directiva del Metro de Medellín, les pide que reconsideren la cancelación o aplazamiento de la junta directiva ordinaria que está programada para el próximo miércoles 3 de diciembre.

En la misiva, el mandatario hace un recuento de los hechos que pondrían en tela de juicio dicha reunión. Entre ellos, destaca los señalamientos sobre la existencia de un posible conflicto de interés que tendrían cinco miembros de la Junta Directiva para tomar algunas decisiones.

Menciona también el agente especial designado por la Procuraduría General de la Nación, para ejercer vigilancia preventiva en todo lo relacionado con las últimas sesiones de la Junta Directiva del Metro durante el mes de diciembre.

Recordó que mientras no se resuelvan los conflictos de interés, ni las recusaciones, los miembros señalados no podrán deliberar, ni decidir sobre los temas objeto de conflicto, so pena de incurrir en conductas que pueden tener alcance de responsabilidad patrimonial, penal, disciplinario y fiscal.

El mandatario finaliza revelando que en las últimas horas la Secretaría General de la empresa requirió a los potenciales conflictuados y les otorgó cinco días hábiles para el envío de la información relacionada con esta situación, con el fin de convocar a una junta extraordinaria de socios.

Gaviria Correa insiste en que teniendo en cuenta todo lo anterior no habría condiciones jurídicas para la realización de dicha junta durante las próximas horas.