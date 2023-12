“Es una cortina de humo clara” Beltrán sobre demanda de Cárdenas

Bucaramanga

Un rifirrafe han protagonizado ambos alcaldes de Bucaramanga, tanto el saliente como el electo en las pasadas elecciones del mes de octubre.

Los enfrentamientos de los que han sido testigos los ciudadanos se han presentado en medio del proceso de empalme que según el mandatario Jaime Andrés Beltrán estaría empañado por actos de corrupción.

Esta discusión que va y viene tomó otro tinte luego de que en las últimas horas Juan Carlos Cárdenas, actual mandatario de la capital santandereana denunciara penalmente ante la Fiscalía a su sucesor por injuria y calumnia.

Justamente sobre la demanda, Jaime Andrés Beltrán, respondió diciendo que es una cortina de humo con la que se pretende desviar la atención de las presuntas inconsistencias halladas dentro de la alcaldía.

Instauré denuncia penal contra el alcalde electo de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, por injuria y calumnia tras sus recientes declaraciones falsas y que buscan desinformar a la ciudadanía. El país está cansado de políticos “espectáculo”, que buscan crear cortinas de humo para… pic.twitter.com/ddQQ8frP4x — Juan Carlos Cárdenas (@JCardenasRey) December 11, 2023

“Estoy atento a que las autoridades me llamen para sustentar mis argumentos, pero quien tiene que declarar ante la justicia frente a los hechos que hemos encontrado en el empalme es él. Él no puede poner un distractor como este para evadir la responsabilidad y no darle la cara a los bumangueses con hechos graves, esto es una cortina de humo clara del mandatario”, dijo Beltrán a Caracol Radio.

La demanda en contra del alcalde electo la interpuso Juan Carlos Cárdenas, mandatario saliente en la seccional de Bucaramanga de la Fiscalía General de la Nación, en ella argumentó que las declaraciones que se han conocido en el proceso de empalme son falsas y desinforman a la ciudadanía, razón por la que demandó penalmente a su sucesor por injuria y calumnia anexando como pruebas las noticias, los vídeos y los links de las redes sociales en las que se ha hecho eco de las presuntas irregularidades.