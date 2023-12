Empleados del Hospital San Rafael de Itagüí denuncian grave crisis institucional

Antioquia

En una carta enviada por los empleados del Hospital San Rafael de Itagüí a Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud, piden intervención urgente de los entes de control a las precarias condiciones en las que se están prestando los servicios de salud en esta zona del sur del Valle de Aburrá.

Advierten que uno de los problemas más grave tiene que ver con las deudas que tiene el hospital con los empleados, denuncian la precarización de las condiciones laborales por cuenta de la tercerización de varios trabajadores y que además hay serios retrasos en el pago de las nóminas.

Denuncian amenazas contra quienes quieren que esta situación sea pública con terminarles el contrato y consideran que esto es un atentando de manera directa contra las libertades fundamentales al derecho al trabajo, a la libertad de expresión y asociación.

Cuestionan el manejo administrativo del Hospital y aseguran que no hay una rendición de cuentas clara y de cara a la ciudadanía que dé cuenta de cómo se invierten los dineros, a quiénes y por qué concepto se pagan viáticos, qué plan de mejoramiento se adelanta para sacar adelante el Hospital, entre otros.

En lo que tiene que ver con la atención de pacientes anotan que constantemente, no hay hemoderivados para transfundir a los pacientes, o sabanas, ni gasas ni compresas; No hay técnico de rayos X en las noches. Alertan que se cerró una parte muy grande de urgencias, inicialmente de manera progresiva como los tantos servicios del hospital, pero en los últimos meses se cerró la sala que había adecuada para pediatría y luego la reabrieron para meter adultos con camillas que bajaron de otro lado, pero no hay distancia prudente entre éstas; no hay cortinas para separar a estos pacientes, con lo que se vulnera su privacidad y la posibilidad de no transmisión de algunas afecciones.

Finalizan la comunicación haciendo un llamado para que se tomen medidas urgentes que mejoren las condiciones en el Hospital.