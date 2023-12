Termina otra alcaldía y la Institución Educativa San Felipe Neri sigue inconclusa

Cartagena

En agosto de 2016 el entonces Alcalde Mayor de Cartagena, Manuel Vicente Duque, ordenó la apertura de una licitación pública para construir el nuevo edificio donde funcionaría la Institución Educativa San Felipe Neri, con una inversión cercana a los 10 mil millones de pesos.

Desde entonces el proyecto ubicado en el barrio Olaya Herrera sector Ricaurte y que sirve a más de 1.500 estudiantes, ha tenido todo tipo de tropiezos jurídicos, técnicos y financieros. Siete años después no se ha logrado que la población escolar pueda tener su colegio con todas las características que merece.

En diálogo con Caracol Radio Osmairo Maza, presidente de la JAC, expresó que hoy no se tiene certeza sobre una fecha de entrega, y que varios aspectos de la obra como cerramiento y zonas deportivas, están por fuera del presupuesto.

“El colegio está casi a punto de entregar, dicen que en enero próximo lo entregan pero incompleto, la parte interna donde los estudiantes van a hacer el descanso no está presupuestada, no hay canchas y zonas de parqueo. Además, todo el que conoce la institución sabe que a la calle principal hay que hacer un trabajo porque mantiene inundada. La alcaldía saliente trató de hacer pero no es tratar, porque los trabajos quedaron inconclusos”, aseguró el dirigente comunal.

Por ahora sigue la incertidumbre de estudiantes y padres de familia que no saben, si el año 2024 iniciará con un plantel digno para un buen aprendizaje; la gente hace un llamado al alcalde Dumek Turbay para que designe el presupuesto de forma prioritaria.