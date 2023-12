¿Por qué Salvatore Mancuso apelará la decisión de la JEP de aceptarlo?

Bogotá

El pasado 17 de noviembre la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, luego de hacer una contrastación a los aportes de verdad del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, determinó aceptarlo de manera excepcional en esta justicia como sujeto incorporado a la fuerza pública, entre 1989 y 2004, es decir que tuvo un rol de intermediario entre los paramilitares e integrantes del Ejército y la Policía para hacer alianzas y cometer crímenes contra la población civil.

En su decisión la JEP determinó que Salvatore Mancuso seguía haciendo parte de Justicia y Paz por los crímenes cometidos como excomandante paramilitar y que en la justicia especial de paz solo respondería por su rol de bisagra o punto de conexión entre los paramilitares y la Fuerza Pública porque tuvo el poder para “mover los hilos” de estructuras militares, empresariales, políticas, e incidir en agentes del Estado de alto rango.

Como quedó tanto en la JEP como en Justicia y Paz el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, anunció que apelará la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre su sometimiento. A través de un comunicado dijo:

“Comunico a la opinión pública que he decido apelar el fallo de la JEP. Esta apelación surge no solo por la inseguridad jurídica en la que me sitúa sino como un debate profundo sobre la factibilidad de operar dos sistemas de justicia transicional para un único conflicto armado, así como la urgencia de establecer un tribunal de cierre que garantice la conclusión justa y definitiva de estos procesos”.

Mancuso quién es gestor de paz esperaba que todos sus procesos fueran solo competencia de la JEP y ante sus aportes de verdad pudiera acceder al beneficio de libertad condicionada.

“La integridad del proceso judicial y la seguridad de los testigos son imperativos que no admiten incertidumbre. Dice compromiso con la verdad es inquebrantable y apoyo un llamado firme para que se garantice la transparencia en todas las investigaciones, jamás la verdad y la justicia deben ser utilizadas como lanzas manipuladas para venganzas o retaliaciones.

Desde un Centro de Migrantes en el Estado de Georgia, Estados Unidos, en donde está a la espera de que se resuelva su situación jurídica, Salvatore Mancuso, dice que la paz es un logro colectivo que debe respetar y trascender las diferencias para unirnos como nación en la construcción de una sociedad más justa, pacífica y serena, que honre la dignidad y los derechos humanos de las víctimas y le hace un llamado a la Corte Penal Internacional (CPI) para que esté atenta, ya que actúa como garante último en situaciones cuando la justicia nacional enfrenta obstáculos.